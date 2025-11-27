Юлиана Матеева: Никой не иска да чуе гледната точка на инвеститорите в Исторически парк

„Никой не иска да чуе гледната точка на инвеститорите в Исторически парк. Може би е добре да се чуе и техният глас. Би било чудесно да се чуе от тях дали има хора, които са недоволни от своята инвестиция.“

Това каза заместник-председателят на Народното събрание депутат от ПП „Величие“ Юлияна Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Матеева определи претърсванията в офиси на „Величие“ в Исторически парк, както и задържането на техни симпатизанти, като показни такива, познати от времето, когато Бойко Борисов е бил главен секретар на МВР.