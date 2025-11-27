НА ЖИВО
          Юлиана Матеева: Никой не иска да чуе гледната точка на инвеститорите в Исторически парк

          „Никой не иска да чуе гледната точка на инвеститорите в Исторически парк. Може би е добре да се чуе и техният глас. Би било чудесно да се чуе от тях дали има хора, които са недоволни от своята инвестиция.“

          Това каза заместник-председателят на Народното събрание депутат от ПП „Величие“ Юлияна Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Матеева определи претърсванията в офиси на „Величие“ в Исторически парк, както и задържането на техни симпатизанти, като показни такива, познати от времето, когато Бойко Борисов е бил главен секретар на МВР.

          „Хвърляха се хора на пода по очи и всичко това, за съжаление, зловещо напомня на мракобесни времена. Мислех си, че вече сме ги преодолели, но очевидно те тепърва започват“, каза още гостенката.

