Юлиана Матеева: Никой не иска да чуе гледната точка на инвеститорите в Исторически парк

Това каза заместник-председателят на Народното събрание депутат от ПП „Величие“ Юлияна Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Матеева определи претърсванията в офиси на „Величие“ в Исторически парк, както и задържането на техни симпатизанти, като показни такива, познати от времето, когато Бойко Борисов е бил главен секретар на МВР.
Това каза заместник-председателят на Народното събрание депутат от ПП „Величие“ Юлияна Матеева, която беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
- Реклама -
Матеева определи претърсванията в офиси на „Величие“ в Исторически парк, както и задържането на техни симпатизанти, като показни такива, познати от времето, когато Бойко Борисов е бил главен секретар на МВР.