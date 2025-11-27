Караджов: Започваме най-голямата реформа в обществения транспорт от 50 години

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов заяви, че България предприема най-значимата реформа в обществения транспорт за последния половин век. Това той обяви при представянето на проекта на Закон за обществения транспорт пред Националното сдружение на общините.
Караджов подчерта, че десетилетия се говори за национална транспортна схема, единен билет и транспортен модел, но никой досега не е предприел реални действия.
Критична транспортна картина
Вицепремиерът представи тревожни данни:
738 населени места в България нямат никакъв обществен транспорт – нито автобусен, нито железопътен.
601 населени места са с неадекватно обслужване – нередовни линии, разписания само „на хартия“, липса на връзки.
Едва 61 населени места разполагат с адекватен транспорт.
Това означава, че деца не успяват да стигнат до училище, възрастни хора – до лекар, работещи – до работното си място, а цели села остават изолирани, подчерта Караджов.
Според него причините са системни и дългогодишни – разпокъсана нормативна база, липса на единна схема, слаба координация между държавата и общините, липса на единен билет, недостатъчен контрол и отсъствие на ясни стандарти за качество.
Подкрепа от общините
Изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева приветства реформата:
Тя допълни, че предложенията на организацията – включително превозите по заявка – са били взети предвид и отразени в законопроекта.
От сдружението декларираха готовност да участват в работните групи за изработване на подзаконовата нормативна рамка.
