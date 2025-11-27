НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияОбщество

          Караджов: Започваме най-голямата реформа в обществения транспорт от 50 години

          1
          38
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов заяви, че България предприема най-значимата реформа в обществения транспорт за последния половин век. Това той обяви при представянето на проекта на Закон за обществения транспорт пред Националното сдружение на общините.

          - Реклама -
          Първият от новите влакове „Шкода“ за България е напълно готов и пристига през януари Първият от новите влакове „Шкода“ за България е напълно готов и пристига през януари

          Караджов подчерта, че десетилетия се говори за национална транспортна схема, единен билет и транспортен модел, но никой досега не е предприел реални действия.

          „Крайно време е те да станат реалност“,

          посочи Караджов, допълвайки, че законът е създаден с фокус върху пътника, а държавата и общините са само инструмент за постигане на удобство, достъпност и предвидимост навсякъде в страната.

          Критична транспортна картина

          Вицепремиерът представи тревожни данни:

          • 738 населени места в България нямат никакъв обществен транспорт – нито автобусен, нито железопътен.
          • 601 населени места са с неадекватно обслужване – нередовни линии, разписания само „на хартия“, липса на връзки.
          • Едва 61 населени места разполагат с адекватен транспорт.

          Това означава, че деца не успяват да стигнат до училище, възрастни хора – до лекар, работещи – до работното си място, а цели села остават изолирани, подчерта Караджов.

          Според него причините са системни и дългогодишни – разпокъсана нормативна база, липса на единна схема, слаба координация между държавата и общините, липса на единен билет, недостатъчен контрол и отсъствие на ясни стандарти за качество.

          „Новият закон е създаден, за да поправи всичко това наведнъж“,

          заяви министърът.
          Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг

          Подкрепа от общините

          Изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева приветства реформата:

          „За първи път виждаме толкова модерен закон със социална насоченост, който поставя пътника в центъра.“

          Тя допълни, че предложенията на организацията – включително превозите по заявка – са били взети предвид и отразени в законопроекта.

          От сдружението декларираха готовност да участват в работните групи за изработване на подзаконовата нормативна рамка.

          Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов заяви, че България предприема най-значимата реформа в обществения транспорт за последния половин век. Това той обяви при представянето на проекта на Закон за обществения транспорт пред Националното сдружение на общините.

          - Реклама -
          Първият от новите влакове „Шкода“ за България е напълно готов и пристига през януари Първият от новите влакове „Шкода“ за България е напълно готов и пристига през януари

          Караджов подчерта, че десетилетия се говори за национална транспортна схема, единен билет и транспортен модел, но никой досега не е предприел реални действия.

          „Крайно време е те да станат реалност“,

          посочи Караджов, допълвайки, че законът е създаден с фокус върху пътника, а държавата и общините са само инструмент за постигане на удобство, достъпност и предвидимост навсякъде в страната.

          Критична транспортна картина

          Вицепремиерът представи тревожни данни:

          • 738 населени места в България нямат никакъв обществен транспорт – нито автобусен, нито железопътен.
          • 601 населени места са с неадекватно обслужване – нередовни линии, разписания само „на хартия“, липса на връзки.
          • Едва 61 населени места разполагат с адекватен транспорт.

          Това означава, че деца не успяват да стигнат до училище, възрастни хора – до лекар, работещи – до работното си място, а цели села остават изолирани, подчерта Караджов.

          Според него причините са системни и дългогодишни – разпокъсана нормативна база, липса на единна схема, слаба координация между държавата и общините, липса на единен билет, недостатъчен контрол и отсъствие на ясни стандарти за качество.

          „Новият закон е създаден, за да поправи всичко това наведнъж“,

          заяви министърът.
          Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг Правителственият „Фалкон“ ще бъде продаден на търг

          Подкрепа от общините

          Изпълнителният директор на сдружението Силвия Георгиева приветства реформата:

          „За първи път виждаме толкова модерен закон със социална насоченост, който поставя пътника в центъра.“

          Тя допълни, че предложенията на организацията – включително превозите по заявка – са били взети предвид и отразени в законопроекта.

          От сдружението декларираха готовност да участват в работните групи за изработване на подзаконовата нормативна рамка.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Правосъдие

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Благомир Коцев

          Никола Павлов -
          Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева, предаде репортер на „Фокус“. Сумата трябва да бъде преведена...
          Крими

          Осем задържани за бруталното убийство на млад мъж в Мадан

          Десислава Димитрова -
          Осем души са задържани в Ардино във връзка с жестокото убийство на млад мъж, извършено снощи в Мадан. Задържаните са предадени на служителите на ОДМВР – Смолян за продължаване на разследването по образуваното досъдебно производство.
          Политика

          Генов: Възможно е бюджетът за 2026 г. да бъде приет още до края на годината

          Десислава Димитрова -
          Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че остава оптимист, че проектобюджетът за 2026 г. може да бъде приет още до края на годината, въпреки напрежението около процедурата.

          1 коментар

          1. Общественият транспорт при бай Тошо беше прерфектен в сравнение с вашия антиобществен транспорт,бе. Къде си тръгнал ти да се мериш с дедо си, бе пишлигар ниеден, дето немаш още 40 години, си взел да ми се мериш с 50- годишните. Пикльо!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions