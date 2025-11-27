Кирил Веселински: Народът на България се надигна и тюфлеците и тулупите в НС подвиха крак

Това каза депутатът от ПП МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.
Веселнски обясни, че вчера на протеста срещу правителството и предложения бюджет са били цялата група на ПП МЕЧ, както и техните симпатизанти. Той допълни, че протестиращите са доказали, че когато се обединят, могат да се преборят с несправедливост, какъвто е този бюджет.
По думите на народния представител управляващите са се изплашили от протестите и са започнали да се прегрупират.
"Всички параметри в бюджета могат да бъдат променени, включително минимална работна заплата, максимален осигурителен доход, осигурителна тежест и други."
