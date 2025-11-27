НА ЖИВО
          Кирил Веселински: Народът на България се надигна и тюфлеците и тулупите в НС подвиха крак

          „Народът на България се надигна и тюфлеците и тулупите в НС подвиха крак. Бойко Борисов днес сутринта излезе уплашен и смирен. Той дръпна ръчната и оттегли бюджета.“

          Това каза депутатът от ПП МЕЧ Кирил Веселински, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          Веселнски обясни, че вчера на протеста срещу правителството и предложения бюджет са били цялата група на ПП МЕЧ, както и техните симпатизанти. Той допълни, че протестиращите са доказали, че когато се обединят, могат да се преборят с несправедливост, какъвто е този бюджет.

          „Предложеният бюджет беше такъв, в който бедните трябваше да издържат богатите. Успяхме всички заедно и обединени на площада. Повече от 20-25 000 души имаше вчера, въпреки неблагоприятните атмосферни условия“, посочи още гостът.

          По думите на народния представител управляващите са се изплашили от протестите и са започнали да се прегрупират.

          „Това е малка победа, която трябва да наблюдаваме и във всеки един момент, в който поискат да ни се качат на главата, трябва да сложим вилицата на врата им и да няма мърдане“, каза депутатът

