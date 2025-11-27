Костадин Костадинов: „Оставка веднага“ остър коментар за ескалацията на протестите и ролята на партиите

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов публикува късно вечерта остра позиция във Facebook, в която настоява, че правителството трябва да подаде оставка веднага, тъй като според него ситуацията в страната бързо ще ескалира след масовия протест в София.
Костадинов подчертава, че демонстрацията от сряда е била „шарена“ и обединяваща различни групи от обществото. По думите му, протестът не е бил организиран от една партия, а е събрал хора от целия политически спектър.
Toй твърди, че участието на ПП–ДБ е довело до по-широко медийно отразяване, като прави сравнение с протестите на формацията през лятото, за които според него медиите са давали по-малко внимание или са ги представяли негативно.
В поста си Костадинов предупреждава, че ако управляващата коалиция ГЕРБ–ДПС–БСП–ИТН не се оттегли незабавно, протестите могат да прераснат в национални, подобно на събитията през зимата на 1996–1997 г., довели до падането на тогавашното правителство.
Той е категоричен, че поведението на управляващите е обединило хора с различни идеологически възгледи:
Въпреки критичния тон към ПП–ДБ за минали действия, Костадинов заявява, че първостепенно сега е падането на правителството, което нарича „мафиотски кабинет“.
Той подчертава, че всичко зависи от активността на българските граждани:
Публикацията на Костадинов идва на фона на растящо обществено напрежение и очаквания за нови масови демонстрации, като според него участието може да бъде още по-голямо.
