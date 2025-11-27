Кризата с отпадъците в „Люлин“ се задълбочава: районният кмет предупреждава за ново натрупване на боклук

Кризата с отпадъците в столичния район „Люлин“ не само не е приключила, но отново се завръща с пълна сила, заяви районният кмет Георги Тодоров по време на брифинг в Столичния общински съвет.

По думите му през последните 10 дни ситуацията със сметопочистването значително се е влошила. Боклукът отново започва да се натрупва, а прогнозите за сняг от следващата седмица ще усложнят положението още повече.

Тодоров посочи, че договорите за сметопочистване в районите „Подуяне“, „Слатина“ и „Изгрев“ изтичат на 30 ноември, което поражда опасения, че оскъдната техника ще бъде насочена именно към тези райони.

В „Люлин“ има 1500 контейнера, които трябва да бъдат изпразвани ежедневно, за да не се стига до криза, подчерта кметът. Това обаче не се случва, а районните администрации нямат нито капацитета, нито правомощията сами да овладеят ситуацията.

Още един проблем е липсата на план-график за снегопочистване. Според Тодоров той обичайно се изготвя още през октомври, но тази година това не е направено.

Кметът на района попита столичния кмет Васил Терзиев с колко снегопочистващи машини разполага градът при евентуален снеговалеж, като уточни, че минималната необходимост за „Люлин“ е шест големи снегорина.