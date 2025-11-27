НА ЖИВО
          Латвия обсъжда демонтиране на железопътна линия към Русия като мярка за сигурност

          Десислава Димитрова
          Латвия обмисля пълното демонтиране на участъци от железопътната линия към Русия, като мярката се планира за изпълнение в началото на следващата година, съобщава LSM.lv. Латвийското правителство ще анализира възможността за разрушаване на линията по източната граница до края на 2025 г., като ще се съобрази със становищата на въоръжените сили на Литва и Естония.

          Президентът Едгарс Ринкевич уточни, че по-конкретна информация за евентуалния демонтаж ще бъде налична в началото на 2026 г.

          В своя позиция държавният глава подчерта:

          „Не можем да изключим нито един вариант за укрепване на националната отбрана и сигурност, но подобни решения трябва да се вземат, като се отчитат сроковете, обхватът на работата и въздействието върху различни социално-икономически аспекти.“

          Премахването на железопътната връзка към Русия се разглежда като част от мерките за укрепване на сигурността на източните граници. Очаква се темата да бъде обсъдена и от президентите и премиерите на балтийските държави. Още през октомври стана ясно, че Естония, Латвия и Литва подготвят общи планове за действие при евентуална руска атака или ескалация по границата.

          Европа се подготвя за потенциален конфликт

          През последните години в Европа се засилват опасенията от нова агресия от страна на Руската федерация. Европейските държави ускорено модернизират своите армии, укрепват отбранителните си способности и разработват нови планове за защита в случай на евентуална заплаха.

