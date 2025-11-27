Лукашенко призова Зеленски да спре войната, за да не загуби Украйна Одеса и Николаев

Президентът на Беларус Александър Лукашенко призова украинския си колега Володимир Зеленски да спре войната, ако иска Украйна да запази останалата си територия и да не загуби Одеса и Николаев, предава „Страна“.

„Ако Володя Зеленски иска да погледне реалността, аз просто ще му кажа какво виждам сега… Ако искате Украйна да остане в сегашните си граници, като се вземат предвид реалностите на фронта, трябва да преговаряте… Имате всичко: достъп до морето, Одеса и Николаев. Но това може да не се случи за една нощ, за миг. Затова трябва да претеглим всичко и да вземем балансирано решение“, заяви Лукашенко.