      четвъртък, 27.11.25
          Лукашенко призова Зеленски да спре войната, за да не загуби Украйна Одеса и Николаев

          Александър Лукашенко
          Александър Лукашенко
          Президентът на Беларус Александър Лукашенко призова украинския си колега Володимир Зеленски да спре войната, ако иска Украйна да запази останалата си територия и да не загуби Одеса и Николаев, предава „Страна“.

          „Ако Володя Зеленски иска да погледне реалността, аз просто ще му кажа какво виждам сега… Ако искате Украйна да остане в сегашните си граници, като се вземат предвид реалностите на фронта, трябва да преговаряте… Имате всичко: достъп до морето, Одеса и Николаев. Но това може да не се случи за една нощ, за миг. Затова трябва да претеглим всичко и да вземем балансирано решение“, заяви Лукашенко.

