Макрон представя нов план за национална военна служба на фона на растящите заплахи за Европа

Френският президент Еманюел Макрон ще обяви днес нов национален план за военна служба в момент, когато Франция се стреми да усили отбранителните си способности заради нарастващата заплаха от Русия, съобщи Асошиейтед прес.

От президентската канцелария уточниха, че Макрон ще акцентира върху „необходимостта от подготовка на страната за нарастващите заплахи“ по време на посещението си във военната база „Варс“ във френските Алпи.

По-рано през годината Макрон заяви желание да осигури на френските младежи нова възможност за доброволна военна служба. Въвеждане на задължителна военна повинност, отменена през 1996 г., не се обсъжда.

Франция засилва усилията си за укрепване на отбранителните сили, тъй като войната на Русия в Украйна поставя Европа пред „голям риск“, отбеляза Макрон.

Той обяви допълнителни 6,5 млрд. евро за военни разходи в следващите две години и постави цел Франция да достигне 64 млрд. евро годишно за отбрана до 2027 г. – двойно повече от 32 млрд. евро през 2017 г., когато той стана президент.

В момента френската армия разполага с около 200 000 военнослужещи и повече от 40 000 резервисти, което я прави втората по големина в Европа след полската. Целта е броят на резервистите да се увеличи до 100 000 до 2030 г.

Макрон подчерта, че доброволците от новата национална служба няма да бъдат изпращани на фронта:

„Трябва незабавно да разсеем всякакво объркване, че ще изпратим младите си хора в Украйна. Изобщо не става дума за това.“

Франция не е единствената европейска държава, която засилва военния си капацитет.

Германия работи по нова доброволна военна служба, която предстои да бъде разгледана от парламента.

В Белгия министърът на отбраната изпрати писма до 17-годишните, насърчавайки ги да кандидатстват за служба, като се търсят 500 млади хора между 18 и 25 години за програмата през септември.

Полша стартира нова доброволна тренировъчна програма, целища подготовката на 100 000 доброволци годишно от 2027 г.

Общо десет държави от ЕС поддържат задължителна военна служба: Австрия, Кипър, Хърватия, Дания, Естония, Финландия, Гърция, Латвия, Литва и Швеция.

Норвегия, макар да не е член на ЕС, също прилага задължителна служба както за мъже, така и за жени.