Френският президент Еманюел Макрон възнамерява да поиска от китайския държавен глава Си Цзинпин да упражни натиск върху Русия за постигане на прекратяване на огъня в Украйна. Това ще се случи по време на предстоящото посещение на Макрон в Китай следващата седмица, съобщи Франс прес, позовавайки се на информация от Елисейския дворец.

В рамките на визитата френският лидер ще настоява и за въздържане от каквато и да било ескалация на напрежението около Тайван, както и за съвместна работа за „намаляване на големите глобални макроикономически дисбаланси“.

Посещението е планирано за периода от 3 до 5 декември и представлява четвъртата държавна визита на Макрон в азиатската страна. От Елисейския дворец определят Китай като държава, която е едновременно „партньор“ и „системен съперник“ на Европа.

По отношение на конфликта в Украйна, съветник на френския президент поясни позицията на Париж: „в този момент на интензивни преговори за разрешаване на кризата, искаме Китай да може да убеди и да повлияе на Русия, насочвайки я към прекратяване на огъня възможно най-бързо, както и до консолидацията на това примирие“.

Друг важен акцент в разговорите ще бъде ситуацията в Източна Азия. След повишаването на напрежението между Пекин и Токио по повод Тайван, Франция отправя призив за „сдържаност“, „спокойствие“ и „зачитане на статуквото“ по отношение на статута на острова.

От президентската администрация на Франция допълват, че Еманюел Макрон, който ще бъде домакин на срещата на Г-7 през 2026 г., се надява да си сътрудничи с Пекин за постигането на „стабилен и устойчив растеж, от който да се възползват всички“.