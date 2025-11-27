НА ЖИВО
          Макрон с ключова визита в Китай: Ще настоява пред Си Цзинпин за натиск над Русия

          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки
          Владимир Висоцки

          Френският президент Еманюел Макрон възнамерява да поиска от китайския държавен глава Си Цзинпин да упражни натиск върху Русия за постигане на прекратяване на огъня в Украйна. Това ще се случи по време на предстоящото посещение на Макрон в Китай следващата седмица, съобщи Франс прес, позовавайки се на информация от Елисейския дворец.

          В рамките на визитата френският лидер ще настоява и за въздържане от каквато и да било ескалация на напрежението около Тайван, както и за съвместна работа за „намаляване на големите глобални макроикономически дисбаланси“.

          Посещението е планирано за периода от 3 до 5 декември и представлява четвъртата държавна визита на Макрон в азиатската страна. От Елисейския дворец определят Китай като държава, която е едновременно „партньор“ и „системен съперник“ на Европа.

          По отношение на конфликта в Украйна, съветник на френския президент поясни позицията на Париж: „в този момент на интензивни преговори за разрешаване на кризата, искаме Китай да може да убеди и да повлияе на Русия, насочвайки я към прекратяване на огъня възможно най-бързо, както и до консолидацията на това примирие“.

          Друг важен акцент в разговорите ще бъде ситуацията в Източна Азия. След повишаването на напрежението между Пекин и Токио по повод Тайван, Франция отправя призив за „сдържаност“, „спокойствие“ и „зачитане на статуквото“ по отношение на статута на острова.

          От президентската администрация на Франция допълват, че Еманюел Макрон, който ще бъде домакин на срещата на Г-7 през 2026 г., се надява да си сътрудничи с Пекин за постигането на „стабилен и устойчив растеж, от който да се възползват всички“.

