      четвъртък, 27.11.25
          Мащабна операция срещу имотни измами, свързана с "Исторически парк" и лидера на „Величие"

          Снимка: БГНЕС
          Специализирана акция на Антикорупционната комисия и прокуратурата се проведе в София, Варна и още няколко населени места. Разследването е насочено към мащабна схема за имотни измами и пране на пари, свързани с „Исторически парк“ и лидера на партия „Величие“ Ивелин Михайлов.

          От Софийската градска прокуратура (СГП) уточниха, че е образувано досъдебно производство за престъпна група, като последните действия са извършени след съдебно разрешение.

          В сряда село Неофит Рилски беше блокирано от полиция и жандармерия, а най-сериозно беше присъствието около къщата на Ивелин Михайлов. До момента полицейската лента е премахhttps://eurocom.bg/2025/11/26/mihaylov-s-parvi-podrobnosti-zadarzhani-sa-saprugata-mu-i-schetovoditelyat-mu/ната.

          Според СГП операцията се изпълнява в рамките на разследване по линия на организирана престъпна група, свързана с корупционни практики. Обект на проверка са факти и събития около „Исторически парк“ за периода 2013–2025 г.

          По искане на наблюдаващия прокурор Софийският градски съд е издал общо 37 разрешения за претърсвания и изземвания, проведени във Варна, с. Неофит Рилски и София.

          Ивелин Михайлов заяви пред NOVA:

          „От КОМПИ двама души ми казаха, че ще се случи това, ако не приема да гласуваме с управляващите… Нека първо да свалят имунитета, да си го направят по начина, по който трябва.“

          По време на обиска достъпът беше строго ограничен, като в началото дори адвокатът на Михайлов не е бил допуснат. Местни жители твърдят, че са очаквали подобна акция.

          Инвеститорът Кристина Капитанова коментира:

          „Аз си го обяснявам като добре планирана акция… Или влиза с партия ‘Величие’ в управляващата коалиция, или ще последват арести.“

          Друг инвеститор – Катерина Иванова, добави:

          „За мен като за чужденка е много показно и много смешно това, което се случва.“

          Тя обясни, че е присъствала лично на влизането в дома:

          „Жената му беше сама, в къщата има болно 4-годишно дете.“

          Към момента няма информация дали съпругата на Ивелин Михайлов е била задържана. Извършени са обиски и в домовете на предполагаеми съдружници, но в селото не е арестуван нито един човек.

