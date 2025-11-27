НА ЖИВО
          Война

          Медведчук предупреди за евакуация на Киев, Харков, Днепър и Одеса

          Руски удари по Киев
          Руски удари по Киев
          В Украйна обсъждат възможността за евакуация на Киев, Харков, Днепър и Одеса поради риска от липса на отопление през зимата, заяви пред РИА Новости Виктор Медведчук, бивш лидер на забранената партия „Опозиционна платформа – За живот“ и председател на движението „Друга Украйна“.

          „Електричеството, газът и инфраструктурата, която поддържа живота, са в катастрофално състояние днес. И затова сега се обсъжда евентуално изоставяне на големите градове – Киев, Днепър, Харков и Одеса“, казва Медведчук.

          Той обясни, че ако няма начин да се осигури отопление, цялата инфраструктура – ​​електричество, вода и комунални услуги – може да спре да функционира. По-рано украинският експерт по комуникации и ръководител на Центъра за радиотехнологии Сергий Бескрестнов предупреди за трудна зима с температури в апартаментите, достигащи 10 градуса по Целзий, и чести прекъсвания на електрозахранването. Той посъветва жителите на Киев да изчакат зимата в селски къщи с отопление с печки. Освен това, Олег Попенко, председател на Украинския съюз на потребителите на комунални услуги, заяви, че се очакват прекъсвания на газоснабдяването в Украйна през предстоящата зима поради липса на доставки, като температурите в апартаментите ще достигнат 12-14 градуса по Целзий.

