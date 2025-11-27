Митничари задържаха недекларирани цигулки и аксесоари на Летище София

Митническите служители на МП Летище София – пътници задържаха недекларирани цигулки и принадлежности след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство.

На 13.11.2025 г. на Терминал 2 е спрян за проверка британски гражданин, пристигнал с полет от Бирмингам. Той е заявил пред митничарите, че няма стоки за деклариране. В хода на рентгеновата проверка, последвана от физическа инспекция, в багажа му са открити 8 цели цигулки, 13 лъка и 7 разглобени цигулки – всички недекларирани по установения ред.

Стоките са задържани, като според експертната оценка пазарната им стойност надхвърля 12 000 лева (повече от 6135 евро). По закон стоки в личния багаж не се декларират и могат да бъдат внесени безмитно, само ако са на стойност до 430 евро.

На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение.