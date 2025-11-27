НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияКрими

          Митничари задържаха недекларирани цигулки и аксесоари на Летище София

          0
          15
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Митническите служители на МП Летище София – пътници задържаха недекларирани цигулки и принадлежности след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство.

          - Реклама -
          Папа Лъв XIV пристигна в Анкара за началото на визитата си в Турция (ВИДЕО) Папа Лъв XIV пристигна в Анкара за началото на визитата си в Турция (ВИДЕО)

          На 13.11.2025 г. на Терминал 2 е спрян за проверка британски гражданин, пристигнал с полет от Бирмингам. Той е заявил пред митничарите, че няма стоки за деклариране. В хода на рентгеновата проверка, последвана от физическа инспекция, в багажа му са открити 8 цели цигулки, 13 лъка и 7 разглобени цигулки – всички недекларирани по установения ред.

          Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа

          Стоките са задържани, като според експертната оценка пазарната им стойност надхвърля 12 000 лева (повече от 6135 евро). По закон стоки в личния багаж не се декларират и могат да бъдат внесени безмитно, само ако са на стойност до 430 евро.

          На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение.

          Митническите служители на МП Летище София – пътници задържаха недекларирани цигулки и принадлежности след проверка на пътник, пристигнал от Обединеното кралство.

          - Реклама -
          Папа Лъв XIV пристигна в Анкара за началото на визитата си в Турция (ВИДЕО) Папа Лъв XIV пристигна в Анкара за началото на визитата си в Турция (ВИДЕО)

          На 13.11.2025 г. на Терминал 2 е спрян за проверка британски гражданин, пристигнал с полет от Бирмингам. Той е заявил пред митничарите, че няма стоки за деклариране. В хода на рентгеновата проверка, последвана от физическа инспекция, в багажа му са открити 8 цели цигулки, 13 лъка и 7 разглобени цигулки – всички недекларирани по установения ред.

          Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа Подозрителни дронове блокираха летище в Дания за близо два часа

          Стоките са задържани, като според експертната оценка пазарната им стойност надхвърля 12 000 лева (повече от 6135 евро). По закон стоки в личния багаж не се декларират и могат да бъдат внесени безмитно, само ако са на стойност до 430 евро.

          На пътника е съставен акт за установяване на административно нарушение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Путин: Покровск и Мирноград са напълно обкръжени

          Иван Христов -
          Руският президент Владимир Путин обяви, че Покровск и Мирноград са напълно обкръжени, предава ТАСС. „Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) са напълно обкръжени. Точно както беше...
          Война

          ВСУ удариха база на „Ахмат“ в Грозни (ВИДЕО)

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) нанесоха удар по база на полка „Ахмат“ в Грозни. Съоръжението е разположено в Байсангуровския район на главния град на Чечня. На...
          Общество

          Русе и Гюргево заедно срещу инсенератора на Дунав: местните парламенти казаха категорично „не“

          Дамяна Караджова -
          Общинските съвети на Русе и Гюргево официално се обявиха против проекта за изграждане на инсенератор за медицински отпадъци на брега на Дунав в румънския град.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions