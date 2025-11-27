НА ЖИВО
          МО РФ: Руската армия щурмува Покровск и Мирноград

          Руски войници в Украйна
          Руски войници в Украйна
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Министерството на отбраната на Русия се отчете за хода на настъплението на руската армия срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Покровск и Мирноград, предава РИА Новости.

          „В Димитров (Мирноград) в Донецката народна република щурмови части на 51-ва армия продължават да изтласкват противника от микрорайоните Восточний и Западний и южната част на града. Освободени са 117 сгради“, се казва в доклада.

          Руските щурмови части напредват на север в микрорайоните Централен и Динас в Покровск и продължават да разчистват Ровно от останалите украински бойци

          Съобщава се също, че руските войски са отразили и осем атаки на 425-и щурмов полк и 95-а десантно-щурмова бригада на ВСУ от Гришино към града.

          „В Димитров (Мирноград) в Донецката народна република щурмови части на 51-ва армия продължават да изтласкват противника от микрорайоните Восточний и Западний и южната част на града. Освободени са 117 сгради", се казва в доклада.

          Руските щурмови части напредват на север в микрорайоните Централен и Динас в Покровск и продължават да разчистват Ровно от останалите украински бойци

          Съобщава се също, че руските войски са отразили и осем атаки на 425-и щурмов полк и 95-а десантно-щурмова бригада на ВСУ от Гришино към града.

