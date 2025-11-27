Министерството на отбраната на Русия се отчете за хода на настъплението на руската армия срещу Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) в Покровск и Мирноград, предава РИА Новости.

- Реклама -

„В Димитров (Мирноград) в Донецката народна република щурмови части на 51-ва армия продължават да изтласкват противника от микрорайоните Восточний и Западний и южната част на града. Освободени са 117 сгради“, се казва в доклада.

Руските щурмови части напредват на север в микрорайоните Централен и Динас в Покровск и продължават да разчистват Ровно от останалите украински бойци

Съобщава се също, че руските войски са отразили и осем атаки на 425-и щурмов полк и 95-а десантно-щурмова бригада на ВСУ от Гришино към града.