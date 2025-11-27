НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Москва алармира: САЩ вербуват филипинци за войната в Украйна

          0
          2
          Снимка: Telegram
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че САЩ тайно вербуват филипински граждани, които след това били изпращани в Украйна с помощта на страни от Европейския съюз.

          - Реклама -

          Твърдението, направено на брифинг в Москва, постави нов акцент върху информационната война около конфликта и отвори поле за дипломатически спор.

          Според Захарова Вашингтон използвал Филипините като „тиха зона за подбор“, където американски структури уж предлагали работа, обучение или военни договори, след което набраните били прехвърляни към Европа и оттам – към Украйна.

          „Това е нарушение на международното право и опит да се прикрият реалните мащаби на участието на САЩ във войната,“ заяви тя.

          До момента няма официално потвърждение от страна на Филипините, САЩ или ЕС. Анализатори отбелязват, че подобни обвинения често се използват като инструмент за натиск и формиране на международен дневен ред, особено когато преговорните процеси или бойните действия навлизат в чувствителна фаза.

          Междувременно ситуацията на терен остава напрегната, а подобни изказвания допълнително разпалват политическото напрежение между Москва и западните страни.

          Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че САЩ тайно вербуват филипински граждани, които след това били изпращани в Украйна с помощта на страни от Европейския съюз.

          - Реклама -

          Твърдението, направено на брифинг в Москва, постави нов акцент върху информационната война около конфликта и отвори поле за дипломатически спор.

          Според Захарова Вашингтон използвал Филипините като „тиха зона за подбор“, където американски структури уж предлагали работа, обучение или военни договори, след което набраните били прехвърляни към Европа и оттам – към Украйна.

          „Това е нарушение на международното право и опит да се прикрият реалните мащаби на участието на САЩ във войната,“ заяви тя.

          До момента няма официално потвърждение от страна на Филипините, САЩ или ЕС. Анализатори отбелязват, че подобни обвинения често се използват като инструмент за натиск и формиране на международен дневен ред, особено когато преговорните процеси или бойните действия навлизат в чувствителна фаза.

          Междувременно ситуацията на терен остава напрегната, а подобни изказвания допълнително разпалват политическото напрежение между Москва и западните страни.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Без дебати: СОС отново отхвърли ключова реформа на Терзиев

          Никола Павлов -
          Столичният общински съвет отхвърли без дебати актуализираната структура на Столичната община, внесена от кмета Васил Терзиев, съобщава репортер на БГНЕС. Предложението отново не събра необходимата...
          Футбол

          Прочухме се: БФС обърка химните на Англия и Ирландия

          Николай Минчев -
          Работници от Българския футболен съюз са заформили скандал на международно ниво през последните дни. В България дамите на Ирландия до 19 години са останали...
          Крими

          Съдът отказа по-лека мярка на Габриела Славова по делото Пейо Пеев

          Дамяна Караджова -
          По делото за убийството на Пейо Пеев, днес се проведе поредно заседание, на което защитата на обвиняемата Габриела Славова поиска промяна

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions