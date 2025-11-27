Официалният говорител на руското външно министерство Мария Захарова заяви, че САЩ тайно вербуват филипински граждани, които след това били изпращани в Украйна с помощта на страни от Европейския съюз.

Твърдението, направено на брифинг в Москва, постави нов акцент върху информационната война около конфликта и отвори поле за дипломатически спор.

Според Захарова Вашингтон използвал Филипините като „тиха зона за подбор“, където американски структури уж предлагали работа, обучение или военни договори, след което набраните били прехвърляни към Европа и оттам – към Украйна.

„Това е нарушение на международното право и опит да се прикрият реалните мащаби на участието на САЩ във войната,“ заяви тя.

До момента няма официално потвърждение от страна на Филипините, САЩ или ЕС. Анализатори отбелязват, че подобни обвинения често се използват като инструмент за натиск и формиране на международен дневен ред, особено когато преговорните процеси или бойните действия навлизат в чувствителна фаза.

Междувременно ситуацията на терен остава напрегната, а подобни изказвания допълнително разпалват политическото напрежение между Москва и западните страни.