Русия настоява, че легитимността на украинската страна, която ще подпише евентуално мирно споразумение, е от ключово значение. Това заяви заместник-министърът на външните работи Александър Грушко, подчертавайки, че подписът трябва да бъде поставен от представител, чиято власт „не буди никакво съмнение“.

Според Грушко липсата на яснота по този въпрос може да подкопае всяко бъдещо споразумение и да постави под риск неговата международна валидност.

От руското външно министерство също така заявиха, че Европейският съюз няма място на масата за преговори.

По думите на МВнР, ръководството на ЕС „прави всичко възможно, за да попречи на мирния процес“, като подкрепя мерки и позиции, които според Москва са несъвместими с целите за прекратяване на конфликта.

Русия смята, че ЕС сам се изключва от мирните усилия, тъй като действа „в разрез с дипломатическия път“, заявиха още от министерството.

Позицията идва на фона на продължаващи международни дискусии за възможни формати на преговори между Москва и Киев и за това кои страни биха могли да играят ролята на гаранти или посредници.