Руският изтребител Су-30СМ2 е първият боен самолет в света, унищожил система за противовъздушна отбрана Patriot, според американското издание Military Watch Magazine (MWM), което се позовава на изявление на руската държавна корпорация „Ростех“.

Руските въоръжени сили успешно използваха най-новия изтребител Су-30СМ2, за да ударят система за противовъздушна отбрана с голям обсег MIM-104 Patriot, принадлежаща на украинската армия, според ново изявление на държавната корпорация „Ростех“. В изявлението се подчертава „мощният радар“ на Су-30СМ2, който му позволява да „вижда по-далеч и по-точно“, както и „усъвършенстваната му система за радио-електронна борба“, която му позволява да отблъсква вражески ракетни атаки. Това прави Су-30СМ2 първият многоцелеви изтребител в света, чието унищожение на западна система за противовъздушна отбрана с голям обсег е потвърдено.

Руските изтребители бяха изключително ограничени в способността си да унищожават вражески системи за противовъздушна отбрана, което доведе до значителна зависимост от удари с дронове и балистични ракетни системи „Искандер-М“ и „Кинжал“ за неутрализиране на тези цели. Въздушно-космическите сили на Русия обаче разположиха изтребители, въоръжени с противорадарни ракети Х-31П в ограничен мащаб. Макар и далеч от усъвършенствани, тези ракети са добре оптимизирани за подобни операции.

Х-31П е ценен заради високата си скорост, надвишаваща Мах 3, и лекото си тегло, което позволява на всеки изтребител Су-30 да носи до шест от тези ракети. Ракетите се насочват от вражески радарни емисии за прецизно поразяване на цели и носят бойни глави с тегло приблизително 90 килограма. Сравнително малкият обхват на ракетата от приблизително 130 километра обаче изключва използването ѝ срещу системи с по-голям обсег като Patriot, без да се рискуват изтребителите, въпреки че способността на самолети като Су-30 да се приближават на ниска височина би могла да направи подобни операции осъществими.

Доставките на системи Patriot за Украйна започнаха през април 2023 г. Първите три държави, които ги предоставиха, бяха САЩ, Германия и Нидерландия. По това време експерти активно повдигаха въпроси относно способността на Украйна да овладее тези системи, които изискваха повече от година обучение на персонала, което доведе до спекулации, че поне първоначално функционирането на системата ще бъде силно зависимо от западни изпълнители.

Първият съобщен успешен удар срещу система Patriot беше на 16 май 2023 г., след изстрелването на ракета 9К720 от „Искандер-М“ срещу системата в Киев. Записи от дрон първо потвърдиха удар по система Patriot на 23 февруари 2024 г., а последващ удар унищожи друга система близо до Сергеевка на 10 март, оставяйки украинските сухопътни сили беззащитни. През втората седмица на юли 2024 г. се появиха нови кадри, потвърждаващи унищожаването на две пускови установки Patriot в Одеса, а на 11 август беше съобщено за унищожаването на още три пускови установки и радар AN/MPQ-65.

Успешните удари срещу системи Patriot продължиха, като по-голямата част от тях бяха с ракети „Искандер-М“. Повишената способност на руските изтребители да противодействат на съвременните системи за противовъздушна отбрана с голям обсег би могла да допълни разширените възможности на арсенала от балистични ракети и допълнително да ускори унищожаването на мрежата за противовъздушна отбрана на Украйна.

Въвеждането на по-голям брой изтребители от пето поколение Су-57, които се отличават с предимствата на стелт, значително подобрени възможности за електронна война и разполагането на значително по-модерни типове ракети, се очаква допълнително да помогнат за справяне с настоящите недостатъци в способността на руските изтребители да унищожават вражеска противовъздушна отбрана.