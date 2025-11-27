Нови домове за възрастни в пет общини

В пет общини ще бъдат изградени нови места за настаняване на възрастни хора, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг. Новите домове ще бъдат разположени в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол.

Според министъра инициативата е предприета след разкриването на нелегални домове в страната. За създаването на новите места са отпуснати 260 000 лева, а общият капацитет ще бъде над 100 души.

Гуцанов обобщи постигнатото:

„Започнахме извеждането на хора от т.нар. домове на ужасите. Отнехме 18 лиценза, прекратихме 84, закрихме 15 нелегални дома.“

В България функционират 81 държавни дома за възрастни хора с общ капацитет 5593 места, които в момента са в процес на ремонт. Допълнително има 61 дома за хора със специфични нужди с капацитет 4395 души, посочи министърът.

Той обясни, че за да се осигури необходимият капацитет, е изпратено писмо до всички общини, а 118 кметове са отговорили с 238 предложения за сгради, подходящи за бъдещи домове.

Подборът на общините и конкретните сгради е направен от Агенцията за качество на социалните услуги.

По думите на Гуцанов усилията са насочени към това възрастните хора да имат сигурно и спокойно място, където да изживеят старините си.

На брифинга присъстваха трима кметове и един зам.-кмет на избраните общини. Липсваше единствено кметът на Дългопол, тъй като в града предстои да се довършат ремонти преди откриването.