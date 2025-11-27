Нови домове за възрастни в пет общини

В пет общини ще бъдат изградени нови места за настаняване на възрастни хора, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг. Новите домове ще бъдат разположени в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол.
- Реклама -
Според министъра инициативата е предприета след разкриването на нелегални домове в страната. За създаването на новите места са отпуснати 260 000 лева, а общият капацитет ще бъде над 100 души.
Гуцанов обобщи постигнатото:
В България функционират 81 държавни дома за възрастни хора с общ капацитет 5593 места, които в момента са в процес на ремонт. Допълнително има 61 дома за хора със специфични нужди с капацитет 4395 души, посочи министърът. Той обясни, че за да се осигури необходимият капацитет, е изпратено писмо до всички общини, а 118 кметове са отговорили с 238 предложения за сгради, подходящи за бъдещи домове.
Подборът на общините и конкретните сгради е направен от Агенцията за качество на социалните услуги.
По думите на Гуцанов усилията са насочени към това възрастните хора да имат сигурно и спокойно място, където да изживеят старините си.
На брифинга присъстваха трима кметове и един зам.-кмет на избраните общини. Липсваше единствено кметът на Дългопол, тъй като в града предстои да се довършат ремонти преди откриването.
Александър Александров, кмет на Ружинци, заяви, че ще бъде разкрита услуга за хора с деменция с капацитет 15 души.
Константин Костов, кмет на Николаево, съобщи, че след около 10 дни ще бъде открит център за възрастни лица в нетрудоспособна възраст без физически увреждания.
Илиян Бърсанов, кмет на Брегово, обяви, че новата услуга ще е дом за стари хора без увреждания с капацитет 16 души, като сградата е основно ремонтирана и готова да приеме първите потребители.
Сами Ариф Сами, зам.-кмет на Самуил, уточни, че домът ще бъде за хора с деменция, също с капацитет 15 души.
В пет общини ще бъдат изградени нови места за настаняване на възрастни хора, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг. Новите домове ще бъдат разположени в Николаево, Ружинци, Брегово, Самуил и Дългопол.
- Реклама -
Според министъра инициативата е предприета след разкриването на нелегални домове в страната. За създаването на новите места са отпуснати 260 000 лева, а общият капацитет ще бъде над 100 души.
Гуцанов обобщи постигнатото:
В България функционират 81 държавни дома за възрастни хора с общ капацитет 5593 места, които в момента са в процес на ремонт. Допълнително има 61 дома за хора със специфични нужди с капацитет 4395 души, посочи министърът. Той обясни, че за да се осигури необходимият капацитет, е изпратено писмо до всички общини, а 118 кметове са отговорили с 238 предложения за сгради, подходящи за бъдещи домове.
Подборът на общините и конкретните сгради е направен от Агенцията за качество на социалните услуги.
По думите на Гуцанов усилията са насочени към това възрастните хора да имат сигурно и спокойно място, където да изживеят старините си.
На брифинга присъстваха трима кметове и един зам.-кмет на избраните общини. Липсваше единствено кметът на Дългопол, тъй като в града предстои да се довършат ремонти преди откриването.
Александър Александров, кмет на Ружинци, заяви, че ще бъде разкрита услуга за хора с деменция с капацитет 15 души.
Константин Костов, кмет на Николаево, съобщи, че след около 10 дни ще бъде открит център за възрастни лица в нетрудоспособна възраст без физически увреждания.
Илиян Бърсанов, кмет на Брегово, обяви, че новата услуга ще е дом за стари хора без увреждания с капацитет 16 души, като сградата е основно ремонтирана и готова да приеме първите потребители.
Сами Ариф Сами, зам.-кмет на Самуил, уточни, че домът ще бъде за хора с деменция, също с капацитет 15 души.