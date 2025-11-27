„Няма обкръжение“: ВСУ сдържат руските щурмове в Покровск

Интензивните улични боеве продължават в град Покровск в Донецка област. Според групата сили „Восток“, части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) възпират опитите на руската армия да напредне по-дълбоко в града, предава „Зеркало недели“.

Боевете се водят директно в Покровск. Възползвайки се от времето, руските сили се опитват да напреднат на юг и север от града. Руснаците разполагат пехота в централните райони. Целта им е да създадат „картинка“ за руската пропаганда, отбелязват от украинската групировка.

Твърди се, че въпреки плановете на Русия да превземе напълно Покровск до септември, към края на ноември украинските части – десантчици, пехота, морски пехотинци, специални части на СБУ и ГУР – държат позициите си и нанасят значителни загуби на руснаците.

Руските войски се опитват да прекъснат комуникациите между Покровск и Мирноград, но „Восток“ отбелязват, че украинските войници са се адаптирали към трудните условия. Инженерни части са установили отбранителни коридори, противовъздушната отбрана покрива маршрутите за движение, а тежки дронове, наземни роботизирани системи и пехотни части са разположени в райони, където превозните средства не могат да проникнат.

Групата отбелязва, че украинските части не са обкръжени в града, а логистиката, макар и затруднена, функционира на необходимото ниво. ВСУ систематично атакуват логистиката на руската армия, което вече значително е намалило броя на руските нападения с използване на бронирана техника.