      четвъртък, 27.11.25
          „Няма обкръжение“: ВСУ сдържат руските щурмове в Покровск

          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Интензивните улични боеве продължават в град Покровск в Донецка област. Според групата сили „Восток“, части на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) възпират опитите на руската армия да напредне по-дълбоко в града, предава „Зеркало недели“.

          Боевете се водят директно в Покровск. Възползвайки се от времето, руските сили се опитват да напреднат на юг и север от града. Руснаците разполагат пехота в централните райони. Целта им е да създадат „картинка“ за руската пропаганда, отбелязват от украинската групировка.

          Твърди се, че въпреки плановете на Русия да превземе напълно Покровск до септември, към края на ноември украинските части – десантчици, пехота, морски пехотинци, специални части на СБУ и ГУР – държат позициите си и нанасят значителни загуби на руснаците.

          Руските войски се опитват да прекъснат комуникациите между Покровск и Мирноград, но „Восток“ отбелязват, че украинските войници са се адаптирали към трудните условия. Инженерни части са установили отбранителни коридори, противовъздушната отбрана покрива маршрутите за движение, а тежки дронове, наземни роботизирани системи и пехотни части са разположени в райони, където превозните средства не могат да проникнат.

          Групата отбелязва, че украинските части не са обкръжени в града, а логистиката, макар и затруднена, функционира на необходимото ниво. ВСУ систематично атакуват логистиката на руската армия, което вече значително е намалило броя на руските нападения с използване на бронирана техника.

          Война

          Руснаците превзеха Васюковка на фланга на Северск

          Иван Христов -
          Подразделения на руската групировка войски „Юг" са превзели село Васюковка в Донецка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС. Това село дълго...
          Война

          Битката за Константиновка: Руснаците постепенно разрушават отбраната на ВСУ на подстъпите към града

          Иван Христов -
          Боевете на подстъпите към Константиновка продължават. Руските сили постепенно оказват натиск върху позициите на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) около града, напредвайки в няколко...
          Война

          Медведчук предупреди за евакуация на Киев, Харков, Днепър и Одеса

          Иван Христов -
          В Украйна обсъждат възможността за евакуация на Киев, Харков, Днепър и Одеса поради риска от липса на отопление през зимата, заяви пред РИА Новости...

          1 коментар

          1. Хайде братя Руснаци към Одеса и после към България. Да махнем тези предатели, които забравиха историята на България и Русия.( Тя сега се изучава англосаксонската, България я нямаше в нея.!! Жалко

