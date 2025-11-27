NYT: САЩ предупредиха Европа за значително натрупване на далекобойни оръжия в Русия

В продължение на години Русия е изстрелвала ракети срещу Украйна приблизително толкова бързо, колкото е могла да ги произведе. Въпреки това, сега Русия произвежда достатъчно, за да натрупа запаси от оръжия с голям обсег, е казал министърът на армията на САЩ Дан Дрискол пред дипломати, според двама западни служители, разговаряли с The New York Times.

Според служителите последиците са ясни: необходимо е бързо разрешаване на конфликта поради нарастващата ракетна заплаха, която може да нанесе опустошителен удар на Украйна и да се разпространи отвъд нейните граници.

„Макар че се смята за малко вероятно Русия значително да забави производството си на оръжия, дори ако войната приключи, прекратяването на конфликта може да лиши Москва от всякакво потенциално оправдание за изстрелване на ракети или дронове срещу друга европейска държава“, пише NYT.

Западни служители, които се срещнаха с Дрискол в петък, заявиха пред The ​​New York Times, че натрупването на военни сили от страна на Русия е тревожно и отбелязаха, че предупреждението му е резонирало.

Изданието добавя, че оценката на САЩ за ракетните запаси на Русия, която е подкрепена от украински военни данни и изчисления на анализатори, показва значителна промяна в руската отбранителна индустрия.

Според експерти, Русия би могла да използва своите запаси, за да унищожи вече повредената енергийна инфраструктура на Украйна.

„Това би могло да изчерпи вече намаляващите запаси от противовъздушни ракети на Украйна и да направи региони като Киев уязвими. Анализаторите също така отбелязват, че Русия би могла да заплаши с ракетни или дронови атаки други европейски страни“, отбелязва изданието.

Междувременно, според украинското военно разузнаване, до юни тази година Русия е разширила индустриалния си капацитет, за да сглобява приблизително 2900 крилати и балистични ракети годишно. Сред тях са балистични ракети „Искандер“, хиперзвукови ракети „Кинжал“ и крилати ракети „Калибър“, както и противокорабни ракети, които Русия е пренасочила за атаки на наземни цели в Украйна.