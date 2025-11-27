Оклахома продължава да ниже победа след победа

Оклахома Сити Тъндър спечели домакинството си на Минесота Тимбъруулвс със 113:105 в мач от редовния сезон на НБА. По този начин шампионите продължават да имат само едно поражение от началото на кампанията.

В герой за победителите се превърна Шей Гилджиз-Александър с 40 точки, 6 борби и 6 завършващи паса, докато Айзея Хартенщайн добави 15 точки и 7 борби. За „горските вълци“ най-резултатен бе Антъни Едуардс с 31 точки и 8 борби.

Играчите на Марк Дейно вкараха 30 от 38 наказателни изстрела и откраднаха топката 8 пъти.

Оклахома заема първо място в Западната конференция с 18 успеха и 1 загуба, докато Минесота е на 7-ма позиция с 10 победи и 8 поражения.

Останалите резултати в мачовете от НБА:

Бостън Селтикс – Детройт Пистънс 117–114

Шарлът Хорнетс – Ню Йорк Никс 101–129

Маями Хийт – Милуоки Бъкс 106–103

Торонто Раптърс – Индиана Пейсърс 97–95

Ню Орлиънс Пеликанс – Мемфис Гризлис 128–133

Голдън Стейт Уориърс – Хюстън Рокетс 110–104

Портланд Трейл Блейзърс – Сан Антонио Спърс 102–115

Сакраменто Кингс – Финикс Сънс 100–112