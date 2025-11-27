НА ЖИВО
          Оклахома продължава да ниже победа след победа

          Успехи записаха още Финикс, Сан Антонио, Голдън Стейт, Мемфис, Торонто, Маями, Ню Йорк и Бостън

          Снимка: www.facebook.com/okcthunder
          Оклахома Сити Тъндър спечели домакинството си на Минесота Тимбъруулвс със 113:105 в мач от редовния сезон на НБА. По този начин шампионите продължават да имат само едно поражение от началото на кампанията.

          В герой за победителите се превърна Шей Гилджиз-Александър с 40 точки, 6 борби и 6 завършващи паса, докато Айзея Хартенщайн добави 15 точки и 7 борби. За „горските вълци“ най-резултатен бе Антъни Едуардс с 31 точки и 8 борби.

          Играчите на Марк Дейно вкараха 30 от 38 наказателни изстрела и откраднаха топката 8 пъти.

          Оклахома заема първо място в Западната конференция с 18 успеха и 1 загуба, докато Минесота е на 7-ма позиция с 10 победи и 8 поражения. 

          Останалите резултати в мачовете от НБА:

          Бостън Селтикс – Детройт Пистънс 117–114

          Шарлът Хорнетс – Ню Йорк Никс 101–129

          Маями Хийт – Милуоки Бъкс 106–103

          Торонто Раптърс – Индиана Пейсърс 97–95

          Ню Орлиънс Пеликанс – Мемфис Гризлис 128–133

          Голдън Стейт Уориърс – Хюстън Рокетс 110–104

          Портланд Трейл Блейзърс – Сан Антонио Спърс 102–115

          Сакраменто Кингс – Финикс Сънс 100–112

