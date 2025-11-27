Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) почти са загубили град Волчанск в Харковска област, като 90% от територията му вече е под контрола на руската армия, а 10% остава в сивата зона, според военния експерт Андрей Марочко, цитиран от РИА Новости.

- Реклама -

Той добави, че в района на града продължават активните бойни действия.

Марочко съобщи, че руските войски провеждат операция по прочистване на града и унищожават украински части в околността.

Експертът подчерта, че ВСУ набързо преразпределят своите части в посока Вилча-Волчанские Хутора и активно се опитват да укрепят отбранителната си линия в този район.