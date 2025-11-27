НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Около 90 процента от Волчанск е под контрола на руската армия

          0
          7
          Руски войник при Волчанск
          Руски войник при Волчанск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) почти са загубили град Волчанск в Харковска област, като 90% от територията му вече е под контрола на руската армия, а 10% остава в сивата зона, според военния експерт Андрей Марочко, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -

          Той добави, че в района на града продължават активните бойни действия.

          Марочко съобщи, че руските войски провеждат операция по прочистване на града и унищожават украински части в околността.

          Експертът подчерта, че ВСУ набързо преразпределят своите части в посока Вилча-Волчанские Хутора и активно се опитват да укрепят отбранителната си линия в този район.

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) почти са загубили град Волчанск в Харковска област, като 90% от територията му вече е под контрола на руската армия, а 10% остава в сивата зона, според военния експерт Андрей Марочко, цитиран от РИА Новости.

          - Реклама -

          Той добави, че в района на града продължават активните бойни действия.

          Марочко съобщи, че руските войски провеждат операция по прочистване на града и унищожават украински части в околността.

          Експертът подчерта, че ВСУ набързо преразпределят своите части в посока Вилча-Волчанские Хутора и активно се опитват да укрепят отбранителната си линия в този район.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Борисов: Изтегляме бюджета

          Дамяна Караджова -
          Лидерът на ГЕРБ, Бойко Борисов съобщи, че бюджетът ще бъде оттеглен. "Оставяме с този от мината година, докато не се постигне споразумение с Тристранката. Дори...
          Политика

          Костадин Костадинов: „Оставка веднага“ остър коментар за ескалацията на протестите и ролята на партиите

          Дамяна Караджова -
          Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов публикува късно вечерта остра позиция във Facebook
          Война

          Германия подготви план за война с Русия

          Иван Христов -
          Германските въоръжени сили разработват план „в случай на война с Русия“, който включва предислоциране на 800 000 войници от НАТО към предложена фронтова линия...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions