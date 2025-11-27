Оранжев код за проливни дъждове: носи валежи, бурии и студен въздух

България попада под влиянието на средиземноморски циклон, който в четвъртък ще донесе проливни валежи, гръмотевични бури и рязко понижение на температурите в голяма част от страната.

Оранжев код в шест области – до и над 60 л/кв. м

Най-силни ще бъдат валежите в Южна и Югозападна България, където е обявен оранжев код за опасно време.

Очакват се количества около и над 60 литра на квадратен метър в областите:

Кюстендил

Благоевград

Пазарджик

Смолян

Хасково

Кърджали

В голяма част от Западна и Централна България е в сила жълт код за значителни валежи. Дъждът ще започне първо в западните райони, а през деня ще обхване и централните южни части на страната.

Нетипично за сезона се очакват и гръмотевични бури.

На изток – времето ще е по-спокойно, с минимални валежи.

Температури: студ на запад, по-топло на изток

В западната половина от страната вятърът ще се ориентира от запад–северозапад и ще вкарва студен въздух. Температурите ще останат между 3° и 7° , без съществен дневен ход.

от страната вятърът ще се ориентира от и ще вкарва студен въздух. Температурите ще останат , без съществен дневен ход. В източните райони ще духа силен южен вятър и максималните стойности ще са значително по-високи – между 12° и 17° .

ще духа силен южен вятър и максималните стойности ще са значително по-високи – . В София максималната температура ще бъде около 8°.

В планините: дъжд, сняг и силни ветрове

Планинските масиви ще бъдат в облаци, с значителни валежи в Югозападна България и Централния Балкан.

Над 1800 м дъждът ще преминава в сняг , а до вечерта границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава.

дъждът ще преминава в , а до вечерта границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава. Южният вятър ще бъде силен .

. Максималните температури: около 7° на 1200 м, около 2° на 2000 м.

По Черноморието: облаци, силен вятър, но без дъжд

По крайбрежието времето ще е облачно и ветровито, но без валежи.