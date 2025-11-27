НА ЖИВО
          Оранжев код за проливни дъждове: носи валежи, бурии и студен въздух

          Снимка: iStock
          България попада под влиянието на средиземноморски циклон, който в четвъртък ще донесе проливни валежи, гръмотевични бури и рязко понижение на температурите в голяма част от страната.

          Оранжев код в шест области – до и над 60 л/кв. м

          Най-силни ще бъдат валежите в Южна и Югозападна България, където е обявен оранжев код за опасно време.
          Очакват се количества около и над 60 литра на квадратен метър в областите:

          • Кюстендил
          • Благоевград
          • Пазарджик
          • Смолян
          • Хасково
          • Кърджали

          В голяма част от Западна и Централна България е в сила жълт код за значителни валежи. Дъждът ще започне първо в западните райони, а през деня ще обхване и централните южни части на страната.

          Нетипично за сезона се очакват и гръмотевични бури.

          На изток – времето ще е по-спокойно, с минимални валежи.

          Температури: студ на запад, по-топло на изток

          • В западната половина от страната вятърът ще се ориентира от запад–северозапад и ще вкарва студен въздух. Температурите ще останат между 3° и 7°, без съществен дневен ход.
          • В източните райони ще духа силен южен вятър и максималните стойности ще са значително по-високи – между 12° и 17°.
          • В София максималната температура ще бъде около .

          В планините: дъжд, сняг и силни ветрове

          Планинските масиви ще бъдат в облаци, с значителни валежи в Югозападна България и Централния Балкан.

          • Над 1800 м дъждът ще преминава в сняг, а до вечерта границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава.
          • Южният вятър ще бъде силен.
          • Максималните температури: около 7° на 1200 м, около 2° на 2000 м.

          По Черноморието: облаци, силен вятър, но без дъжд

          По крайбрежието времето ще е облачно и ветровито, но без валежи.

          • Вятърът ще е умерен до силен от юг.
          • Максимални температури: 17°–20°.
          • Морската вода: 15°–16°.
          • Вълнение: 2–4 бала.

