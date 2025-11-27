Оранжев код за проливни дъждове: носи валежи, бурии и студен въздух

България попада под влиянието на средиземноморски циклон, който в четвъртък ще донесе проливни валежи, гръмотевични бури и рязко понижение на температурите в голяма част от страната.
Оранжев код в шест области – до и над 60 л/кв. м
Най-силни ще бъдат валежите в Южна и Югозападна България, където е обявен оранжев код за опасно време.
Очакват се количества около и над 60 литра на квадратен метър в областите:
- Кюстендил
- Благоевград
- Пазарджик
- Смолян
- Хасково
- Кърджали
В голяма част от Западна и Централна България е в сила жълт код за значителни валежи. Дъждът ще започне първо в западните райони, а през деня ще обхване и централните южни части на страната.
Нетипично за сезона се очакват и гръмотевични бури.
На изток – времето ще е по-спокойно, с минимални валежи.
Температури: студ на запад, по-топло на изток
- В западната половина от страната вятърът ще се ориентира от запад–северозапад и ще вкарва студен въздух. Температурите ще останат между 3° и 7°, без съществен дневен ход.
- В източните райони ще духа силен южен вятър и максималните стойности ще са значително по-високи – между 12° и 17°.
- В София максималната температура ще бъде около 8°.
В планините: дъжд, сняг и силни ветрове
Планинските масиви ще бъдат в облаци, с значителни валежи в Югозападна България и Централния Балкан.
- Над 1800 м дъждът ще преминава в сняг, а до вечерта границата на снеговалежа в Западна Стара планина ще се понижава.
- Южният вятър ще бъде силен.
- Максималните температури: около 7° на 1200 м, около 2° на 2000 м.
По Черноморието: облаци, силен вятър, но без дъжд
По крайбрежието времето ще е облачно и ветровито, но без валежи.
- Вятърът ще е умерен до силен от юг.
- Максимални температури: 17°–20°.
- Морската вода: 15°–16°.
- Вълнение: 2–4 бала.
