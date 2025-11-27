НА ЖИВО
      четвъртък, 27.11.25
          Орбан: „Без сръбско-унгарско сътрудничество няма стабилност на Балканите“

          Десислава Димитрова
          Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че унгарският и сръбският народ „не живеят редом, а заедно“, след като беше удостоен с наградата „Пастор Ищван“ в граничния сръбски град Суботица. Той подчерта, че стабилността на Балканския полуостров е немислима без тясно сръбско-унгарско сътрудничество, предаде унгарската агенция МТИ.

          Орбан определи отношенията между двете държави като пример за доверие и политическо партньорство:

          „Това, което се нарича приятелство в ежедневието и добри отношения между народите ни, се нарича съюз в международната политика.“

          „Накратко, това означава, че можем да разчитаме едни на други. Ако има неприятности, може да се обърнем едни към други за помощ без допълнителни въпроси. В такива времена живеем днес.“

          Той добави, че значението на двустранната координация надхвърля националните рамки:

          „Значението на нашето сътрудничество отива отвъд отношенията между двата народа и цели стабилизирането на целия балкански свят, на целия регион.“

          Орбан беше категоричен:

          „Нека не скромничим – без сръбско-унгарско сътрудничество не може да има стабилност в целия регион. Виждаме промени по света днес, които правят унгарско-сръбските връзки още по-ценни.“

          В заключение той заяви:

          „Старият свят, в който живяхме досега, се разпада пред очите ни.“

