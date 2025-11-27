Орбан: „Без сръбско-унгарско сътрудничество няма стабилност на Балканите“

Унгарският премиер Виктор Орбан заяви, че унгарският и сръбският народ „не живеят редом, а заедно“, след като беше удостоен с наградата „Пастор Ищван“ в граничния сръбски град Суботица. Той подчерта, че стабилността на Балканския полуостров е немислима без тясно сръбско-унгарско сътрудничество, предаде унгарската агенция МТИ.

Орбан определи отношенията между двете държави като пример за доверие и политическо партньорство:

„Това, което се нарича приятелство в ежедневието и добри отношения между народите ни, се нарича съюз в международната политика.“

„Накратко, това означава, че можем да разчитаме едни на други. Ако има неприятности, може да се обърнем едни към други за помощ без допълнителни въпроси. В такива времена живеем днес.“

Той добави, че значението на двустранната координация надхвърля националните рамки:

„Значението на нашето сътрудничество отива отвъд отношенията между двата народа и цели стабилизирането на целия балкански свят, на целия регион.“

Орбан беше категоричен:

„Нека не скромничим – без сръбско-унгарско сътрудничество не може да има стабилност в целия регион. Виждаме промени по света днес, които правят унгарско-сръбските връзки още по-ценни.“

В заключение той заяви: