      четвъртък, 27.11.25
          Осем задържани за бруталното убийство на млад мъж в Мадан

          Снимка: Булфото
          Десислава Димитрова
          Осем души са задържани в Ардино във връзка с жестокото убийство на млад мъж, извършено снощи в Мадан. Задържаните са предадени на служителите на ОДМВР – Смолян за продължаване на разследването по образуваното досъдебно производство.

          Жертвата е 23-годишен мъж, който е починал след скандал на улица в миньорския град, съобщи БНР.

          Жестоко убийство на 24-годишен мъж в Мадан (ВИДЕО) Жестоко убийство на 24-годишен мъж в Мадан (ВИДЕО)

          Делото е за умишлено убийство, което по закон се наказва с между 10 и 20 години затвор.

          Според местни медии нападението е поръчково, а убитият е син на местен бизнесмен. Инцидентът е станал в четвъртък вечер, а зверски убитият е Костадин Кабаджов, потвърди директорът на ОДМВР – Смолян, комисар Цанков.

          Бащата на жертвата притежава хотел и бензиностанция „Корона“ в Мадан.

          „Българи, вървете си в България“: Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие „Българи, вървете си в България“: Пребиха и заплашиха с убийство журналист в Скопие

          Предварителните данни сочат, че 23-годишният Костадин е бил жестоко пребит от шестима мъже от село Бял Извор, които са се придвижвали с бял бус.

          Смята се, че след побоя младежът е бил прострелян с три куршума. Убийството е извършено в района на предприятието „Винпром“, в края на града.

          ИЗВЪНРЕДНО: Съдът взе решение за Благомир Коцев

          Никола Павлов -
          Кметът на Варна Благомир Коцев излиза на свобода срещу парична гаранция от 200 000 лева, предаде репортер на „Фокус“. Сумата трябва да бъде преведена...
          Общество

          Караджов: Започваме най-голямата реформа в обществения транспорт от 50 години

          Десислава Димитрова -
          Министърът на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов заяви, че България предприема най-значимата реформа в обществения транспорт за последните половин век.
          Политика

          Генов: Възможно е бюджетът за 2026 г. да бъде приет още до края на годината

          Десислава Димитрова -
          Министърът на околната среда и водите Манол Генов заяви, че остава оптимист, че проектобюджетът за 2026 г. може да бъде приет още до края на годината, въпреки напрежението около процедурата.

