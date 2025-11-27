Осем задържани за бруталното убийство на млад мъж в Мадан

Осем души са задържани в Ардино във връзка с жестокото убийство на млад мъж, извършено снощи в Мадан. Задържаните са предадени на служителите на ОДМВР – Смолян за продължаване на разследването по образуваното досъдебно производство.

Жертвата е 23-годишен мъж, който е починал след скандал на улица в миньорския град, съобщи БНР.

Делото е за умишлено убийство, което по закон се наказва с между 10 и 20 години затвор.

Според местни медии нападението е поръчково, а убитият е син на местен бизнесмен. Инцидентът е станал в четвъртък вечер, а зверски убитият е Костадин Кабаджов, потвърди директорът на ОДМВР – Смолян, комисар Цанков.

Бащата на жертвата притежава хотел и бензиностанция „Корона“ в Мадан.

Предварителните данни сочат, че 23-годишният Костадин е бил жестоко пребит от шестима мъже от село Бял Извор, които са се придвижвали с бял бус.

Смята се, че след побоя младежът е бил прострелян с три куршума. Убийството е извършено в района на предприятието „Винпром“, в края на града.