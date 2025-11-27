НА ЖИВО
          Папа Лъв към Ердоган: Турция трябва да бъде мост към мира

          Снимка: X
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Папа Лъв призова Турция да засили ролята си на мост между народите и регионален посредник, след проведена среща с турския президент Реджеп Тайип Ердоган в Анкара. Това е първата задгранична визита на понтифика и тя започна именно в Турция – знак за значимостта, която Ватиканът отдава на страната в международната дипломация.

          По време на реч пред официални представители и дипломати в столицата, Папа Лъв подчерта, че Анкара има потенциала да играе ключова роля в регионалната сигурност и диалог.

          „Г-н президент, нека Турция бъде източник на стабилност и сближаване между народите в служба на справедлив и траен мир.“

          Призивът идва на фона на засилени напрежения в Близкия изток, както и на необходимостта от посреднически инициативи между конфликтуващи държави. Папата отбеляза, че Турция, благодарение на стратегическото си местоположение и дипломатически традиции, може да бъде посредник, способен да насърчи диалог и помирение.

          Посещението му продължава четири дни и включва срещи с религиозни лидери, посещения на културни и исторически обекти, както и разговори за ролята на вероизповеданията в мирния процес.

          Папа Лъв подчерта, че мирът не може да бъде постигнат само чрез политически преговори, а изисква и ангажимент на обществата, религиите и международните институции.

