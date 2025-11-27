НА ЖИВО
          Папа Лъв XIV пристигна в Анкара за началото на визитата си в Турция (ВИДЕО)

          Снимка: X
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Самолетът, с който папа Лъв XIV замина от Рим за официално посещение в Турция, кацна в Анкара точно по разписание. Светият отец пристигна в турската столица в 12:30 ч. местно време (11:30 ч. българско), както беше предвидено в предварителната програма, съобщава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

          На летището той беше посрещнат с официална церемония от министъра на културата и туризма Мехмет Нури Атасой. След това папата се отправи към мавзолея Анъткабир, където се намират останките на Мустафа Кемал Ататюрк, основателя на Република Турция.

          По-късно в програмата е предвидено официално посрещане в Президентството и среща с президента Реджеп Тайип Ердоган, който ще приветства Светия отец в библиотеката на президентския комплекс „Бештепе“. След разговора двамата лидери ще дадат първата си съвместна пресконференция.

          Първият ден от визитата на папа Лъв XIV ще приключи с среща с граждани, представители на християнската общност и дипломатическия корпус.
          Около 18:00 ч. Светият отец ще замине за Истанбул, където ще продължи посещението си.

