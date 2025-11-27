Папа Лъв XIV пристигна в Анкара за началото на визитата си в Турция (ВИДЕО)

Самолетът, с който папа Лъв XIV замина от Рим за официално посещение в Турция, кацна в Анкара точно по разписание. Светият отец пристигна в турската столица в 12:30 ч. местно време (11:30 ч. българско), както беше предвидено в предварителната програма, съобщава кореспондентът на БТА в Анкара Айше Сали.

Pope Leo XIV arrives in Türkiye and receives an official welcome at the Ankara Esenboğa International Airport as he begins his first Apostolic Journey. pic.twitter.com/W28d9r0aPi — Vatican News (@VaticanNews) November 27, 2025

На летището той беше посрещнат с официална церемония от министъра на културата и туризма Мехмет Нури Атасой. След това папата се отправи към мавзолея Анъткабир, където се намират останките на Мустафа Кемал Ататюрк, основателя на Република Турция.

По-късно в програмата е предвидено официално посрещане в Президентството и среща с президента Реджеп Тайип Ердоган, който ще приветства Светия отец в библиотеката на президентския комплекс „Бештепе“. След разговора двамата лидери ще дадат първата си съвместна пресконференция.

Pope Leo XIV lands in Ankara, beginning his first foreign trip since becoming Pope, with visits to Turkey and Lebanon. pic.twitter.com/hMMqFfsEo6 — BreakingNews World (@Breking911World) November 27, 2025

Първият ден от визитата на папа Лъв XIV ще приключи с среща с граждани, представители на християнската общност и дипломатическия корпус.

Около 18:00 ч. Светият отец ще замине за Истанбул, където ще продължи посещението си.