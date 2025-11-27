Парламентът блокира старта на заседанието заради липса на кворум

Парламентът не успя да започне работа при първия опит за регистрация – електронната система отчете едва 113 регистрирани депутати. Поради това председателят на Народното събрание Рая Назарян обяви 30-минутна почивка, след която ще се направи втори опит заседанието да започне.

- Реклама -

Днес депутатите трябва да гласуват на второ четене изменения в Закона за публичните предприятия, свързани с въвеждането на система за управление на риска в публичните дружества, която включва и фигурата на служител по почтеността. Предложенията са внесени от Анна Александрова (ГЕРБ-СДС) и група народни представители и са заложени като първа точка в дневния ред.

Промените изпълняват препоръка на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и са част от мерките по Националния план за възстановяване и устойчивост. Системите за управление на корупционния риск трябва да обхванат подбора на висши служители, предотвратяване на конфликт на интереси, методология за оценка и контрол на корупционните рискове, обучения по етика и почтеност, както и въвеждането на ролята на служител по почтеността.

Предвижда се разширяване правомощията на Агенцията за публичните предприятия и контрол, която ще бъде отговорна за приемането и наблюдението на новата система за управление на корупционния риск и за изготвянето на Кодекс за етично поведение за служителите в публичните предприятия.

Публичните предприятия ще трябва да включват в междинните и годишните си отчети информация за оценката и контрола на корупционните рискове.

В дневния ред на парламента фигурира още първото четене на промени в Закона за ДДС и в Закона за марките и географските означения.