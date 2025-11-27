Парламентът стартира заседанието от втория опит след осигуряване на кворум

Народното събрание успя да започне работа при втория опит за регистрация, когато в пленарната зала се регистрираха 126 народни представители. Малко след това Костадин Ангелов, зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ–СДС, поиска 30-минутна почивка, която беше одобрена от председателя на парламента Рая Назарян.

По-рано, при първия опит за откриване на заседанието, се бяха регистрирали едва 115 депутати, което означаваше липса на кворум и невъзможност работата да започне.