НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Парламентът стартира заседанието от втория опит след осигуряване на кворум

          0
          1
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Народното събрание успя да започне работа при втория опит за регистрация, когато в пленарната зала се регистрираха 126 народни представители. Малко след това Костадин Ангелов, зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ–СДС, поиска 30-минутна почивка, която беше одобрена от председателя на парламента Рая Назарян.

          - Реклама -
          Парламентът блокира старта на заседанието заради липса на кворум Парламентът блокира старта на заседанието заради липса на кворум

          По-рано, при първия опит за откриване на заседанието, се бяха регистрирали едва 115 депутати, което означаваше липса на кворум и невъзможност работата да започне.

          Народното събрание успя да започне работа при втория опит за регистрация, когато в пленарната зала се регистрираха 126 народни представители. Малко след това Костадин Ангелов, зам.-председател на парламентарната група на ГЕРБ–СДС, поиска 30-минутна почивка, която беше одобрена от председателя на парламента Рая Назарян.

          - Реклама -
          Парламентът блокира старта на заседанието заради липса на кворум Парламентът блокира старта на заседанието заради липса на кворум

          По-рано, при първия опит за откриване на заседанието, се бяха регистрирали едва 115 депутати, което означаваше липса на кворум и невъзможност работата да започне.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Асен Василев: Не чуха опозицията, не чуха експертите, не чуха бизнеса, най-накрая чуха гражданите!

          Никола Павлов -
          Лидерът на „Продължаваме промяната“ Асен Василев определи като правилно решение оттеглянето на проектобюджета, обявено по-рано от лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Според Василев управляващите са...
          Футбол

          Феновете на ЦСКА ще имат свой магазин в центъра на София

          Николай Минчев -
          Организираните фенове на ЦСКА предстои да отворят свой нов магазин в центъра на София. След събарянето на стадион "Българска армия" - привържениците ползват временно...
          Политика

          Радостин Василев в словесен сблъсък с репортер по време на протест пред парламента (ВИДЕО)

          Десислава Димитрова -
          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев влезе в конфронтация с репортер на площад „Народно събрание“ по време на протеста срещу проектобюджета за 2026 г. в сряда вечерта.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions