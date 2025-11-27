НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата! Няма да има Народен съд!

          1
          343
          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Сподели
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС–Ново начало Делян Пеевски остро осъди протестите на ПП–ДБ в центъра на София, като ги определи като „погроми“.

          - Реклама -

          Пеевски постави въпроси за поведението на протестиращите:

          „Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници? Това ли е демокрацията?“

          Той критикува и действия срещу народни представители:

          „Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани. Искат да връщат Народния съд ли?“

          ПП със сигнал до Сарафов: Депутат на Пеевски удрял и душил сътрудници на партията ПП със сигнал до Сарафов: Депутат на Пеевски удрял и душил сътрудници на партията

          Лидерът на ДПС–Ново начало предупреди, че партията му може да организира собствен контрапротест, ако се наложи:

          „Да блокирам всеки ден парламента и да ги викам долу? Имаме също толкова хора, колкото и те.“

          Пеевски заяви, че няма да допусне „задкулисни сценарии“ и опит за вземане на властта чрез натиск от улицата:

          „Няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия. Аз съм гарант за това. Ще има демокрация. Никой няма да вземе властта през улицата. Няма да има Народен съд.“

          Скандал в коридорите на властта: ПП–ДБ и ДПС–Ново начало в ожесточен сблъсък на фона на протестите (ВИДЕО) Скандал в коридорите на властта: ПП–ДБ и ДПС–Ново начало в ожесточен сблъсък на фона на протестите (ВИДЕО)

          Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС–Ново начало Делян Пеевски остро осъди протестите на ПП–ДБ в центъра на София, като ги определи като „погроми“.

          - Реклама -

          Пеевски постави въпроси за поведението на протестиращите:

          „Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници? Това ли е демокрацията?“

          Той критикува и действия срещу народни представители:

          „Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани. Искат да връщат Народния съд ли?“

          ПП със сигнал до Сарафов: Депутат на Пеевски удрял и душил сътрудници на партията ПП със сигнал до Сарафов: Депутат на Пеевски удрял и душил сътрудници на партията

          Лидерът на ДПС–Ново начало предупреди, че партията му може да организира собствен контрапротест, ако се наложи:

          „Да блокирам всеки ден парламента и да ги викам долу? Имаме също толкова хора, колкото и те.“

          Пеевски заяви, че няма да допусне „задкулисни сценарии“ и опит за вземане на властта чрез натиск от улицата:

          „Няма да им се случи на наследниците на комунистическата партия. Аз съм гарант за това. Ще има демокрация. Никой няма да вземе властта през улицата. Няма да има Народен съд.“

          Скандал в коридорите на властта: ПП–ДБ и ДПС–Ново начало в ожесточен сблъсък на фона на протестите (ВИДЕО) Скандал в коридорите на властта: ПП–ДБ и ДПС–Ново начало в ожесточен сблъсък на фона на протестите (ВИДЕО)
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          ПП със сигнал до Сарафов: Депутат на Пеевски удрял и душил сътрудници на партията

          Никола Павлов -
          Заместник-председателят на „Продължаваме промяната“ и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков обяви, че двама 19-годишни нещатни сътрудници на партията са били физически нападнати...
          Общество

          Кризата с отпадъците в „Люлин“ се задълбочава: районният кмет предупреждава за ново натрупване на боклук

          Десислава Димитрова -
          Кризата с отпадъците в столичния район „Люлин“ не само не е приключила, но отново се завръща с пълна сила, заяви районният кмет.
          Други

          Оранжев код за проливни дъждове: носи валежи, бурии и студен въздух

          Дамяна Караджова -
          България попада под влиянието на средиземноморски циклон, който в четвъртък ще донесе проливни валежи,

          1 коментар

          1. Ето как последните му думи разкриват големия му страх,НАРОДЕН СЪД.И защо пък да няма,шиши ли ще каже или 5 милиона българи?Десебарите наистина си ги бива,без много да се канят извъртяха същински майдан,не че са ми симпатични,но така се прави,организирано.Интересно ,че не ругаеха шиши,а боко,защо първия реагира,защото се усеща застрашен,а боко вече му е параван.И ще ни говори за демокрация,къде я вижда,с свободата му да краде и да угоява и цяла прослойка от мафиози надолу по веригата.

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions