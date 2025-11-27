Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата! Няма да има Народен съд!

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС–Ново начало Делян Пеевски остро осъди протестите на ПП–ДБ в центъра на София, като ги определи като „погроми“.

Пеевски постави въпроси за поведението на протестиращите:

„Това, което се случи вчера, нормално ли е? Да бъдат бити полицаи, да бъдат в болници? Това ли е демокрацията?“

Той критикува и действия срещу народни представители:

„Да се гонят депутати по кабинетите, да бъдат притеснявани. Искат да връщат Народния съд ли?“

Лидерът на ДПС–Ново начало предупреди, че партията му може да организира собствен контрапротест, ако се наложи:

„Да блокирам всеки ден парламента и да ги викам долу? Имаме също толкова хора, колкото и те.“

Пеевски заяви, че няма да допусне „задкулисни сценарии“ и опит за вземане на властта чрез натиск от улицата: