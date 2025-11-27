Пеевски: Никой няма да вземе властта през улицата! Няма да има Народен съд!

Лидерът на ДПС и председател на парламентарната група на ДПС–Ново начало Делян Пеевски остро осъди протестите на ПП–ДБ в центъра на София, като ги определи като „погроми“.
Пеевски постави въпроси за поведението на протестиращите:
Той критикува и действия срещу народни представители:
Лидерът на ДПС–Ново начало предупреди, че партията му може да организира собствен контрапротест, ако се наложи:
Пеевски заяви, че няма да допусне „задкулисни сценарии“ и опит за вземане на властта чрез натиск от улицата:
Ето как последните му думи разкриват големия му страх,НАРОДЕН СЪД.И защо пък да няма,шиши ли ще каже или 5 милиона българи?Десебарите наистина си ги бива,без много да се канят извъртяха същински майдан,не че са ми симпатични,но така се прави,организирано.Интересно ,че не ругаеха шиши,а боко,защо първия реагира,защото се усеща застрашен,а боко вече му е параван.И ще ни говори за демокрация,къде я вижда,с свободата му да краде и да угоява и цяла прослойка от мафиози надолу по веригата.