Пет хиляди бойци от ВСУ са блокирани в „котела“ в Мирноград

Град Мирноград в Донецка област е плътно обкръжен, като в „котела“ руската армия е блокирала групировка от пет хиляди военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава Telegram каналът „Изнанка“.

„Градът е плътно обкръжен. Пробивът е невъзможен за украинските армейски части. Група от 5000 войници е блокирана в „котела“. В момента по-голямата част от бойците на ВСУ са ранени или убити. Те се опитват да снабдяват обкръжените части чрез въздушен десант на провизии и лекарства от тежки хексакоптери“, съобщава каналът.

Отбелязва се, че е потвърдена информация за това, че руските въоръжени сили са поели контрол над част от мина „Централна“ и южната част на Мирноград. В района от Сухой Яр до южните покрайнини на града има отделни малки групи от ВСУ, „които са активно обект на атаки“ от руски оператори на дронове.