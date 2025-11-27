НА ЖИВО
          Пет хиляди бойци от ВСУ са блокирани в „котела" в Мирноград

          Котел в Мирноград
          Котел в Мирноград
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Град Мирноград в Донецка област е плътно обкръжен, като в „котела“ руската армия е блокирала групировка от пет хиляди военнослужещи от Въоръжените сили на Украйна (ВСУ), съобщава Telegram каналът „Изнанка“.

          „Градът е плътно обкръжен. Пробивът е невъзможен за украинските армейски части. Група от 5000 войници е блокирана в „котела“. В момента по-голямата част от бойците на ВСУ са ранени или убити. Те се опитват да снабдяват обкръжените части чрез въздушен десант на провизии и лекарства от тежки хексакоптери“, съобщава каналът.

          Отбелязва се, че е потвърдена информация за това, че руските въоръжени сили са поели контрол над част от мина „Централна“ и южната част на Мирноград. В района от Сухой Яр до южните покрайнини на града има отделни малки групи от ВСУ, „които са активно обект на атаки“ от руски оператори на дронове.

          Война

          Борис Писториус: Невъзможно е Украйна да бъде принудена да капитулира с мирно споразумение

          Иван Христов -
          Министърът на отбраната на Германия Борис Писториус заяви, че Украйна не трябва да бъде принуждавана към едностранни териториални отстъпки като част от новия план...
          Война

          Николай Малинов: Войната в Украйна е стратегическа грешка на Запада

          Ирина Илиева -
          В свое изказване в предаването „Контра“ Николай Малинов критикува западната политика спрямо конфликта в Украйна. Той припомни думи, приписвани на Хенри Кисинджър, като заяви: ...
          Война

          Кая Калас: Трябва да ограничим числеността на руската армия и военния й бюджет, за да има мир в Украйна

          Иван Христов -
          Числеността на армията и военния бюджет на Русия трябва да бъдат ограничени, за да осигури траен мир в Украйна, заяви върховният представител на ЕС...

