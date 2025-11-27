Politico: САЩ искат мир в Украйна преди постигането на съгласие за гаранции за сигурност

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио е заявил пред ЕС за желанието на Вашингтон да постигне мирно споразумение, преди да се съгласуват гаранции за сигурност за Украйна, съобщава Politico.

„Рубио е казал на европейските съюзници, че САЩ искат мирно споразумение, преди да се съгласи на каквито и да било гаранции за сигурност за Украйна“, се отбелязва в материала.

Според източника на изданието, държавният секретар е споменал и няколко други въпроса, които трябва да бъдат решени след сключването на споразумението.

Европейците смятат, че тези въпроси са свързани с териториалната цялост на Украйна и замразените активи на Русия, се посочва в изданието.