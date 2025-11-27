Посрещнаха с аплодисменти Коцев в съда

Във Варненския окръжен съд в момента тече заседанието по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, който беше доведен под засилен интерес от граждани и медии.

Коцев бе посрещнат в съда с аплодисменти от свои привърженици, събрали се пред сградата.

Заради големия обществен интерес е осигурена отделна зала за медиите, в която заседанието се следи чрез видеоконферентна връзка.

Защитата настоява мярката за неотклонение да бъде изменена в най-леката – „подписка“.

Съдът трябва да прецени дали Коцев да бъде пуснат от ареста или да остане с по-тежка мярка. Решението се очаква по-късно днес.