Посрещнаха с аплодисменти Коцев в съда

Във Варненския окръжен съд в момента тече заседанието по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, който беше доведен под засилен интерес от граждани и медии.
Коцев бе посрещнат в съда с аплодисменти от свои привърженици, събрали се пред сградата.
Заради големия обществен интерес е осигурена отделна зала за медиите, в която заседанието се следи чрез видеоконферентна връзка.
Защитата настоява мярката за неотклонение да бъде изменена в най-леката – „подписка“.
Съдът трябва да прецени дали Коцев да бъде пуснат от ареста или да остане с по-тежка мярка. Решението се очаква по-късно днес.
