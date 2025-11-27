НА ЖИВО
          Посрещнаха с аплодисменти Коцев в съда

          Снимка: БГНЕС
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов
          Никола Павлов

          Във Варненския окръжен съд в момента тече заседанието по мярката за неотклонение на кмета на Варна Благомир Коцев, който беше доведен под засилен интерес от граждани и медии.

          Коцев бе посрещнат в съда с аплодисменти от свои привърженици, събрали се пред сградата.

          Седмо заседание за мярката „задържане под стража“ на кмета Благомир Коцев Седмо заседание за мярката „задържане под стража“ на кмета Благомир Коцев

          Заради големия обществен интерес е осигурена отделна зала за медиите, в която заседанието се следи чрез видеоконферентна връзка.

          Защитата настоява мярката за неотклонение да бъде изменена в най-леката – „подписка“.

          Съдът трябва да прецени дали Коцев да бъде пуснат от ареста или да остане с по-тежка мярка. Решението се очаква по-късно днес.

