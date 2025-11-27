ПП–ДБ: „Оттеглете бюджета и спрете назначението в ДАНС“

След многолюдните протести в сряда вечер ПП–ДБ представи две конкретни предложения, които според формацията могат да доведат до успокояване на напрежението в страната. Това обяви депутатът от коалицията и съпредседател на „Демократична България“ ген. Атанас Атанасов.

Първа стъпка: оттегляне и преработване на бюджета

Атанасов призова министър-председателя и финансовия министър да предприемат незабавни действия:

„Нека още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят бюджета. Да го върнат и преработят, да помолят Тристранката да се присъедини и да орежат всички разходи за ‘черните каси’.“

Той намекна, че бързането около бюджета напомня кризисни моменти от миналото.

Втора стъпка: стоп на процедурата за нов председател на ДАНС

Генератът направи и остър исторически паралел:

„През 2013 г., когато беше избран за председател на ДАНС Делян Пеевски, предизвикаха хората. Сега тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за същия пост. Да спрат процедурата и да го оттеглят.“

Според Атанасов именно тези две решения могат да върнат стабилността и да предотвратят по-нататъшна ескалация.

Той благодари на протестиращите, като подчерта, че реакцията им е послание към управляващите в ключов момент:

„Рисковано е на границата на влизането в еврозоната властта да предизвиква подобни неща. Управляващите по най-бързия начин опитват да пробутат един брутален бюджет.“

Божанков: „Управляващите се държаха арогантно“

От името на ПП–ДБ Явор Божанков също отправи критика към властта, обвинявайки я в пренебрежително отношение към граждани и бизнес:

„Видяхме директни обиди към хората, които излязоха да защитят свободата си и правото на изразяване.“

Той подчерта, че Европейската комисия е дала ясен сигнал за проблемите в бюджета: