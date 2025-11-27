ПП–ДБ: „Оттеглете бюджета и спрете назначението в ДАНС“

След многолюдните протести в сряда вечер ПП–ДБ представи две конкретни предложения, които според формацията могат да доведат до успокояване на напрежението в страната. Това обяви депутатът от коалицията и съпредседател на „Демократична България“ ген. Атанас Атанасов.
Първа стъпка: оттегляне и преработване на бюджета
Атанасов призова министър-председателя и финансовия министър да предприемат незабавни действия:
Той намекна, че бързането около бюджета напомня кризисни моменти от миналото.
Втора стъпка: стоп на процедурата за нов председател на ДАНС
Генератът направи и остър исторически паралел:
Според Атанасов именно тези две решения могат да върнат стабилността и да предотвратят по-нататъшна ескалация.
Той благодари на протестиращите, като подчерта, че реакцията им е послание към управляващите в ключов момент:
Божанков: „Управляващите се държаха арогантно“
От името на ПП–ДБ Явор Божанков също отправи критика към властта, обвинявайки я в пренебрежително отношение към граждани и бизнес:
Той подчерта, че Европейската комисия е дала ясен сигнал за проблемите в бюджета:
Ивелин Михайлов от Величие трябва да бъде сериозно разследван заради пирамидата която беше създал оценявайки много българи . А жена му има около 160 имота. Тази мафиотско семейна група от Величие плаче за присъди и затвор, а на Михайлов да му се отнеме имунитета да бъде арестуван и съден. Време е държавата да си влезе в ролята и защити гражданите които са ощетени от семейната мафия и пирамида на Ивелин Михайлов