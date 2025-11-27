НА ЖИВО
          ПП–ДБ: „Оттеглете бюджета и спрете назначението в ДАНС“

          След многолюдните протести в сряда вечер ПП–ДБ представи две конкретни предложения, които според формацията могат да доведат до успокояване на напрежението в страната. Това обяви депутатът от коалицията и съпредседател на „Демократична България“ ген. Атанас Атанасов.

          Първа стъпка: оттегляне и преработване на бюджета

          Атанасов призова министър-председателя и финансовия министър да предприемат незабавни действия:

          „Нека още днес министър-председателят и финансовият министър да оттеглят бюджета. Да го върнат и преработят, да помолят Тристранката да се присъедини и да орежат всички разходи за ‘черните каси’.“

          Той намекна, че бързането около бюджета напомня кризисни моменти от миналото.

          Втора стъпка: стоп на процедурата за нов председател на ДАНС

          Генератът направи и остър исторически паралел:

          „През 2013 г., когато беше избран за председател на ДАНС Делян Пеевски, предизвикаха хората. Сега тихомълком се опитват да пробутат Деньо Денев за същия пост. Да спрат процедурата и да го оттеглят.“

          Според Атанасов именно тези две решения могат да върнат стабилността и да предотвратят по-нататъшна ескалация.

          Той благодари на протестиращите, като подчерта, че реакцията им е послание към управляващите в ключов момент:

          „Рисковано е на границата на влизането в еврозоната властта да предизвиква подобни неща. Управляващите по най-бързия начин опитват да пробутат един брутален бюджет.“

          Божанков: „Управляващите се държаха арогантно“

          От името на ПП–ДБ Явор Божанков също отправи критика към властта, обвинявайки я в пренебрежително отношение към граждани и бизнес:

          „Видяхме директни обиди към хората, които излязоха да защитят свободата си и правото на изразяване.“

          Той подчерта, че Европейската комисия е дала ясен сигнал за проблемите в бюджета:

          „Сигналът от ЕК е ясен — бюджетът излиза извън рамките. Не протестиращите, работодателите и опозицията компрометират пътя към еврозоната. Управляващите рискуват първия бюджет на страната в евро.“

          - Реклама -

          Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО)

          1. Ивелин Михайлов от Величие трябва да бъде сериозно разследван заради пирамидата която беше създал оценявайки много българи . А жена му има около 160 имота. Тази мафиотско семейна група от Величие плаче за присъди и затвор, а на Михайлов да му се отнеме имунитета да бъде арестуван и съден. Време е държавата да си влезе в ролята и защити гражданите които са ощетени от семейната мафия и пирамида на Ивелин Михайлов

