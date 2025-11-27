ПП със сигнал до Сарафов: Депутат на Пеевски удрял и душил сътрудници на партията

Заместник-председателят на „Продължаваме промяната“ и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков обяви, че двама 19-годишни нещатни сътрудници на партията са били физически нападнати в коридорите на Народното събрание от депутат, посочен с инициали Х.Х. (Хамид Хамид).

Денков уточни, че има медицинско свидетелство, доказващо причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди, и ПП-ДБ ще подаде сигнал до прокуратурата.

Какво се е случило според потърпевшите

19-годишният Калоян Дървов разказа, че след заседание на бюджетната комисия двамата младежи били в коридора, когато депутатът се ядосал, че ги снимат:

„Хамид Хамид излезе, взе закачалка и започна да души другото момче. След това ме удари с юмрук в лицето.“

Младежите твърдят, че не са го провокирали и че инцидентът е бил напълно неочакван. Вторият пострадал сътрудник днес не е присъствал, но предстои да бъде разпитан.

Реакцията на ПП-ДБ

Николай Денков заяви:

„Очакваме прокуратурата да си свърши работата и да поиска имунитета на депутата. Агресията не идва от нас. Агресията идва от тези, които по безобразен начин приемат закони и пробутват бюджети по време на почивки.“

Той подчерта, че инцидентът се случва на фона на общото напрежение около парламента и проведения масов протест вечерта.

ПП-ДБ ще направи нещатните си сътрудници застраховани „Живот“, „защото не знам следващия път какво може да им се случи“, заяви Денков.

Политическият контекст

Според него:

протестите не са срещу еврото ,

, а срещу „силовия подход“ на управляващото мнозинство;

правителството трябва да чуе обществото и да представи балансиран бюджет без вдигане на данъци и осигуровки.