ПП със сигнал до Сарафов: Депутат на Пеевски удрял и душил сътрудници на партията

Заместник-председателят на „Продължаваме промяната“ и съпредседател на ПГ на ПП-ДБ Николай Денков обяви, че двама 19-годишни нещатни сътрудници на партията са били физически нападнати в коридорите на Народното събрание от депутат, посочен с инициали Х.Х. (Хамид Хамид).
Денков уточни, че има медицинско свидетелство, доказващо причинена лека телесна повреда по хулигански подбуди, и ПП-ДБ ще подаде сигнал до прокуратурата.
Какво се е случило според потърпевшите
19-годишният Калоян Дървов разказа, че след заседание на бюджетната комисия двамата младежи били в коридора, когато депутатът се ядосал, че ги снимат:
Младежите твърдят, че не са го провокирали и че инцидентът е бил напълно неочакван. Вторият пострадал сътрудник днес не е присъствал, но предстои да бъде разпитан.
Реакцията на ПП-ДБ
Николай Денков заяви:
Той подчерта, че инцидентът се случва на фона на общото напрежение около парламента и проведения масов протест вечерта.
ПП-ДБ ще направи нещатните си сътрудници застраховани „Живот“, „защото не знам следващия път какво може да им се случи“, заяви Денков.
Политическият контекст
Според него:
протестите не са срещу еврото,
а срещу „силовия подход“ на управляващото мнозинство;
правителството трябва да чуе обществото и да представи балансиран бюджет без вдигане на данъци и осигуровки.
