Прочухме се: БФС обърка химните на Англия и Ирландия

Работници от Българския футболен съюз са заформили скандал на международно ниво през последните дни. В България дамите на Ирландия до 19 години са останали разочаровани от факта, че преди техен двубой с Швеция е прозвучал химна на Англия, а не този на родината им.

Британските медии отправиха сериозни критики към родната федерация и сравняват България с Гамбия, където също е имало сходен скандал през 2022 г.

„Господа от БФС — докога този срам ще продължава?

Поредният международен инцидент, роден от елементарно невежество. На мач на девическия отбор на Ирландия до 19 години в България е бил пуснат химнът на Англия — God Save the King вместо ирландския Amhrán na bhFiann .

Футболистките са били принудени да запеят сами своя химн — сцена, която вече обикаля международните медии.

В материалите ни сравняват с Гамбия, където е допуснат подобен гаф през 2022 г. — дъно, което БФС продължава да копае.

Това не е „дребна техническа грешка“. Това е системен симптом за липса на компетентност, уважение и професионализъм.

Поредният позор за България, произведен от Гонзо и неговите хора“, написа Градев в социалните мрежи.