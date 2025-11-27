НА ЖИВО
          Прочухме се: БФС обърка химните на Англия и Ирландия

          Британските медии отправиха сериозни критики към родната федерация и сравниха страната ни с Гамбия, където също е имало сходен скандал през 2022 г.

          Снимка: www.facebook.com/BulgarianFootballUnion/?locale=bg_BG
          Работници от Българския футболен съюз са заформили скандал на международно ниво през последните дни. В България дамите на Ирландия до 19 години са останали разочаровани от факта, че преди техен двубой с Швеция е прозвучал химна на Англия, а не този на родината им.  

          Британските медии отправиха сериозни критики към родната федерация и сравняват България с Гамбия, където също е имало сходен скандал през 2022 г. 

          „Господа от БФС — докога този срам ще продължава?

           Поредният международен инцидент, роден от елементарно невежество. На мач на девическия отбор на Ирландия до 19 години в България е бил пуснат химнът на Англия — God Save the King   вместо ирландския Amhrán na bhFiann  .

          Футболистките са били принудени да запеят сами своя химн — сцена, която вече обикаля международните медии.  

          В материалите ни сравняват с Гамбия, където е допуснат подобен гаф през 2022 г. — дъно, което БФС продължава да копае.  

          Това не е „дребна техническа грешка“. Това е системен симптом за липса на компетентност, уважение и професионализъм.

          Поредният позор за България, произведен от Гонзо и неговите хора“, написа Градев в социалните мрежи.

          - Реклама -

