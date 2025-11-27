НА ЖИВО
          Протестната вълна срещу бюджета продължава

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Недоволството срещу бюджета продължава да нараства, а различни професионални групи излизат на протест с ясното послание, че заложените мерки не отговарят на реалните нужди на работещите и бизнеса. Основното искане навсякъде остава увеличението на възнагражденията.

          Административните служители „Подкрепа“: Искаме по-високи заплати

          Синдикатът на административните служители „Подкрепа“ организира протест пред Изпълнителната агенция „Главна инспекция по труда“ в София, както и пред териториалните ѝ дирекции в страната. Техният фокус е ясен – настояват за увеличение на работните заплати, което според тях е наложително, предвид растящите разходи и несъответствието между отговорностите и заплащането.

          Йотова: „Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог“ Йотова: „Никога досега бюджет не е приеман при такава липса на диалог“

          Медиците: Мерки има, механизъм няма

          На протест излизат и медиците, които ще се съберат пред Народното събрание. Според медицинската федерация „Подкрепа“, въпреки широкото обществено съгласие, че е нужна спешна намеса за преодоляване на кадровата криза в здравеопазването, в бюджета за следващата година липсва механизъм, който да гарантира устойчиво и последователно увеличение на заплатите в сектора.

          Федерацията подчертава, че еднократни мерки няма да решат проблем, натрупван с години, и настоява за ясно разписана дългосрочна рамка.

          Бизнесът във Велико Търново: Новите тежести застрашават работни места

          Паралелно с протестите, във Велико Търново представители на българския бизнес, предприемачи и браншови организации провеждат среща, насочена срещу новите данъчни и регулаторни тежести, заложени в бюджета. Според тях мерките излагат на риск конкурентоспособността на фирмите и могат да доведат до съкращаване на работни места.

