Пуснаха под гаранция един от обвиняемите за скандала с изнасиленото момче

Бившият гръцки модел Анастасиос Михайлидис, който беше задържан заедно с д-р Станимир Хасърджиев и още двама мъже в разследването за принуда над 20-годишно момче, беше освободен под парична гаранция от 3000 лева. Решението е на Софийския градски съд.

- Реклама -

Тримата останали – д-р Хасърджиев, бившият френски легионер и актьорът Росен Белов – остават в ареста.

По делото Михайлидис твърди, че често са се организирали партита с наркотици, но според него „никой вързан не съм видял“. Той посочва още, че Росен Белов е довел в жилището момчето, подало сигнала.

Случаят започва преди около месец, когато 20-годишният младеж подава сигнал в полицията, че е бил държан против волята си в апартамент. Майката на момчето, в телефонен разговор пред bTV, разказва, че синът ѝ е бил поканен на гости, след което бил вързан за стол и принуждаван да употреби „коктейл от наркотици“.

По думите ѝ младежът успява да се освободи и бяга, скачайки от терасата на 5-ия етаж към тази на 4-тия, където остава скрит в продължение на часове, докато обитателите на апартамента спят. Успява да се свърже с близки и съобщава, че е „отвлечен“. Майката започва да го търси заедно с полицията, която го открива на място.

Съдът приема, че спрямо д-р Хасърджиев може да се направи извод за съпричастност и към държане на наркотици, което е допълнително основание той да остане задържан.

Случаят се развива паралелно с друга информация – че братовчедка на Хасърджиев е дала стотици хиляди лева за обещан център за деца с увреждания, който така и не е изграден, а имотите са се оказали вписани на чуждо име.