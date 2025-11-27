Путин: Бойните действия ще приключат, когато ВСУ напуснат заеманите от тях позиции

Бойните действия в Украйна ще приключат, когато Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се изтеглят от заеманите от тях позиции на фронта. Това заяви руският президент Владимир Путин в хода на пресконференция след визитата си в Киргизстан, предава ТАСС.

Освен това държавният глава отбеляза, че руските войски се придвижват с увеличаващо се темпо на всички направления. Той отбеляза „позитивна динамика“ за руската армия на фронта“.

„Позитивната динамика се запазва на всички направления“, отбеляза Путин. „Месец след месец броят на териториите, отвоювани от нашите войски на всички основни направления, се увеличава, което означава, че темпото на движение на войските се ускорява“.