НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоЕвропаПолитика

          Путин: ОДКБ не заплашва никого, но е готова за всяка агресия

          0
          5
          Снимка: БГНЕС
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева
          Сподели
          Пламена Ганева
          Пламена Ганева

          Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ОДКБ не представлява заплаха за никоя страна, но трябва да бъде подготвена да отблъсне всяка възможна агресия.

          - Реклама -

          Той подчерта няколко ключови позиции:

          • Русия ще председателства ОДКБ през следващата година.
          • Москва високо оценява резултатите от съвместната работа в организацията.
          • Русия е готова да споделя оръжия и техника с партньорите си от ОДКБ.
          • Относно Армения Путин посочи, че Ереван формално остава член, но временно се въздържа от участие в заседанията – избор, който Москва уважава.
          • Дейността на ОДКБ, по думите му, е фактор за стабилност в днешната неспокойна среда.

          Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ОДКБ не представлява заплаха за никоя страна, но трябва да бъде подготвена да отблъсне всяка възможна агресия.

          - Реклама -

          Той подчерта няколко ключови позиции:

          • Русия ще председателства ОДКБ през следващата година.
          • Москва високо оценява резултатите от съвместната работа в организацията.
          • Русия е готова да споделя оръжия и техника с партньорите си от ОДКБ.
          • Относно Армения Путин посочи, че Ереван формално остава член, но временно се въздържа от участие в заседанията – избор, който Москва уважава.
          • Дейността на ОДКБ, по думите му, е фактор за стабилност в днешната неспокойна среда.
          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Social

          Русия: Фондацията на Навални е терористична организация

          Никола Павлов -
          Русия определи Фонда за борба с корупцията (ФБК), създаден в изгнание от съратници на покойния опозиционен лидер Алексей Навални, като „терористична организация“ – нова...
          Война

          ВИДЕО: Снайпери спират ротацията на противника край Константиновка

          Пламена Ганева -
          Нов кадър от работата на снайперските групи на руската групировка „Южная“ бе публикуван от бойци, действащи на Константиновското направление. Макар и кратко, видеото ясно...
          Политика

          Гуляйполе под натиск: фронтът на Киев се пропуква

          Пламена Ганева -
          Руската групировка „Изток“ продължава да притиска украинските сили на Гуляйполското направление, като през последните дни настъплението се ускорява. В понеделник руското министерство на отбраната...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions