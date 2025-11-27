Путин: ОДКБ не заплашва никого, но е готова за всяка агресия

Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ОДКБ не представлява заплаха за никоя страна, но трябва да бъде подготвена да отблъсне всяка възможна агресия.
- Реклама -
Той подчерта няколко ключови позиции:
- Русия ще председателства ОДКБ през следващата година.
- Москва високо оценява резултатите от съвместната работа в организацията.
- Русия е готова да споделя оръжия и техника с партньорите си от ОДКБ.
- Относно Армения Путин посочи, че Ереван формално остава член, но временно се въздържа от участие в заседанията – избор, който Москва уважава.
- Дейността на ОДКБ, по думите му, е фактор за стабилност в днешната неспокойна среда.
Президентът на Русия Владимир Путин заяви, че ОДКБ не представлява заплаха за никоя страна, но трябва да бъде подготвена да отблъсне всяка възможна агресия.
- Реклама -
Той подчерта няколко ключови позиции:
- Русия ще председателства ОДКБ през следващата година.
- Москва високо оценява резултатите от съвместната работа в организацията.
- Русия е готова да споделя оръжия и техника с партньорите си от ОДКБ.
- Относно Армения Путин посочи, че Ереван формално остава член, но временно се въздържа от участие в заседанията – избор, който Москва уважава.
- Дейността на ОДКБ, по думите му, е фактор за стабилност в днешната неспокойна среда.