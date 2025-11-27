Путин: Планът на САЩ за Украйна може да залегне в основата на бъдещ договор

Русия, като цяло, е съгласна с предложенията на САЩ и те може да залегнат в основата на бъдеща договорка за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

- Реклама -

Държавният глава направи това изявление след визитата си в Киргизстан.