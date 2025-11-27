НА ЖИВО
          Война

          Путин: Планът на САЩ за Украйна може да залегне в основата на бъдещ договор

          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Русия, като цяло, е съгласна с предложенията на САЩ и те може да залегнат в основата на бъдеща договорка за прекратяване на войната в Украйна. Това заяви руският президент Владимир Путин, цитиран от ТАСС.

          Държавният глава направи това изявление след визитата си в Киргизстан.

          Държавният глава направи това изявление след визитата си в Киргизстан.

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Война

          Путин: Украйна е загубила близо 47 500 войници на фронта през октомври

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили 47 500 войници на фронта през октомври. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин в хода на пресконференция...
          Война

          Руската армия влезе в Северск с атака от три посоки

          Иван Христов -
          Подразделения на руските въоръжени сили са влезли в Северск, след като са прибли отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Атаката е дошла едновременно...
          Война

          Запорожец: Руската армия се закрепва в покрайнините на още един голям град в Донецка област

          Иван Христов -
          Руските войски са увеличили броя на атаките срещу украински позиции при Северск на Славянско направление в Донецка област. Те използват активно моторизирана техника. Руската...

