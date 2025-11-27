Путин: Покровск и Мирноград са напълно обкръжени

Руският президент Владимир Путин обяви, че Покровск и Мирноград са напълно обкръжени, предава ТАСС.

- Реклама -

„Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) са напълно обкръжени. Точно както беше Купянск. 70% от Красноармейск е в ръцете на руските въоръжени сили. В южната част на Димитров вражеската групировка е отрязана. Тя се разпръсква из целия град и нашите войски преминават към системното ѝ унищожение“, заяви държавният глава.