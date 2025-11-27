НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоВойна

          Путин: Покровск и Мирноград са напълно обкръжени

          0
          13
          Владимир Путин
          Владимир Путин
          Иван Христов
          Иван Христов
          Сподели
          Иван Христов
          Иван Христов

          Руският президент Владимир Путин обяви, че Покровск и Мирноград са напълно обкръжени, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) са напълно обкръжени. Точно както беше Купянск. 70% от Красноармейск е в ръцете на руските въоръжени сили. В южната част на Димитров вражеската групировка е отрязана. Тя се разпръсква из целия град и нашите войски преминават към системното ѝ унищожение“, заяви държавният глава.

          Руският президент Владимир Путин обяви, че Покровск и Мирноград са напълно обкръжени, предава ТАСС.

          - Реклама -

          „Красноармейск (Покровск) и Димитров (Мирноград) са напълно обкръжени. Точно както беше Купянск. 70% от Красноармейск е в ръцете на руските въоръжени сили. В южната част на Димитров вражеската групировка е отрязана. Тя се разпръсква из целия град и нашите войски преминават към системното ѝ унищожение“, заяви държавният глава.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Нови домове за възрастни в пет общини

          Десислава Димитрова -
          В пет общини ще бъдат изградени нови места за настаняване на възрастни хора, съобщи социалният министър Борислав Гуцанов на брифинг.
          Война

          Путин: ВСУ се сблъсква с нарастващо дезертьорство

          Иван Христов -
          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се сблъскват с нарастващо дезертьорство от своите редици и едва ли ще могат да направят нещо по въпроса. Дори...
          Война

          Путин: Бойните действия ще приключат, когато ВСУ напуснат заеманите от тях позиции

          Иван Христов -
          Бойните действия в Украйна ще приключат, когато Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се изтеглят от заеманите от тях позиции на фронта. Това заяви руският...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions