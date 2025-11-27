Путин: Украйна е загубила близо 47 500 войници на фронта през октомври

Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) са загубили 47 500 войници на фронта през октомври. Това заяви президентът на Русия Владимир Путин в хода на пресконференция след посещението си в Киргизстан.

Освен това държавният глава посочи, че основният проблем на ВСУ е в растящата разлика между броя новобранци и загубите на фронта – 10-15 хиляди души на месец.