      четвъртък, 27.11.25
          Путин: ВСУ се сблъсква с нарастващо дезертьорство

          Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) се сблъскват с нарастващо дезертьорство от своите редици и едва ли ще могат да направят нещо по въпроса. Дори Западът е забелязал проблема, отбеляза руският президент Владимир Путин в отговор на въпроси на журналисти, предава ТАСС.

          „Дезертьорството е много голямо и това е видно не само от нашите медии, от докладите на Министерството на отбраната, но и от западните медии“, отбеляза държавният глава.

          „Практически е невъзможно да се ограничи. Затова е малко вероятно да се направи нещо по въпроса“, заключи той.

