НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Радостин Василев в словесен сблъсък с репортер по време на протест пред парламента (ВИДЕО)

          0
          46
          Снимка: БГНЕС
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова
          Сподели
          Десислава Димитрова
          Десислава Димитрова

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев влезе в конфронтация с репортер на площад „Народно събрание“ по време на протеста срещу проектобюджета за 2026 г. в сряда вечерта.

          - Реклама -
          Протестната вълна срещу бюджета продължава Протестната вълна срещу бюджета продължава

          В публикувано във Фейсбук видео, разпространено и от лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов, се вижда как мъж, представящ се като репортер, задава въпрос към Василев: „Защо сте тук?“

          Василев реагира раздразнено, като няколко пъти повтаря:

          „Не ме притеснявай.“

          Борисов: Изтегляме бюджета Борисов: Изтегляме бюджета

          На видеото се вижда и как политикът прави рязък жест към човека пред него, в резултат на който телефонът на репортера пада на земята.

          Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев влезе в конфронтация с репортер на площад „Народно събрание“ по време на протеста срещу проектобюджета за 2026 г. в сряда вечерта.

          - Реклама -
          Протестната вълна срещу бюджета продължава Протестната вълна срещу бюджета продължава

          В публикувано във Фейсбук видео, разпространено и от лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов, се вижда как мъж, представящ се като репортер, задава въпрос към Василев: „Защо сте тук?“

          Василев реагира раздразнено, като няколко пъти повтаря:

          „Не ме притеснявай.“

          Борисов: Изтегляме бюджета Борисов: Изтегляме бюджета

          На видеото се вижда и как политикът прави рязък жест към човека пред него, в резултат на който телефонът на репортера пада на земята.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Политика

          Ганев: ПП-ДБ да не се отказват, да се съберем и тази вечер на протест

          Никола Павлов -
          Депутатът от „Възраждане“ Цончо Ганев определи проектобюджета като „вреден“ и изрази надежда управляващите да го изтеглят. Изявлението му бе направено пред журналисти в парламента. „Бюджетът...
          Крими

          Жестоко убийство на 24-годишен мъж в Мадан

          Десислава Димитрова -
          В Мадан е намерен мъртъв 24-годишен мъж, като по неофициални данни на „24 часа“ той е син на бизнесмен.
          Политика

          Удължиха срока за задължителна регистрация на кладенците за собствени нужди

          Никола Павлов -
          Срокът за задължителната регистрация на кладенците за собствени нужди беше удължен отново, след решение на парламента. От парламентарната трибуна депутатът от „Възраждане“ Ангел Славчев...

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions