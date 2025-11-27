Радостин Василев в словесен сблъсък с репортер по време на протест пред парламента (ВИДЕО)

Лидерът на партия МЕЧ Радостин Василев влезе в конфронтация с репортер на площад „Народно събрание“ по време на протеста срещу проектобюджета за 2026 г. в сряда вечерта.

В публикувано във Фейсбук видео, разпространено и от лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов, се вижда как мъж, представящ се като репортер, задава въпрос към Василев: „Защо сте тук?“

Василев реагира раздразнено, като няколко пъти повтаря:

„Не ме притеснявай.“

На видеото се вижда и как политикът прави рязък жест към човека пред него, в резултат на който телефонът на репортера пада на земята.