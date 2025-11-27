Румен Петков: Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива

„Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива. Вие виждате, че две-три от опозиционните групи толкова арогантно плюят себе си, че на тях не им е нужно да се занимават с властта. Те се плюят едни други.“

Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

Петков посочи, че вчера на самия протест отчетливо са стоели три групи, които не се понасяли по между си и които нямало как да излъчат общото послание за необходимата промяна.

„Имаме опозиция, която ако я затворим в една стая, ще дадем жертва в жива сила. Една опозиция, която с поведението си обяснява на обществото, че е безсилна да даде алтернатива. Имаме едни лица, които се опитват да яхнат протеста, но тези лица са в услуга на властта“, каза още гостът.

По думите на председателя на ПП АБВ имаме такава драматургия, която не можела да ни донесе нищо друго освен отвращение.