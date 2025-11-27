НА ЖИВО
Search Suggestions
      четвъртък, 27.11.25
      НА ЖИВО
      Search Suggestions
          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -
          НачалоБългарияПолитика

          Румен Петков: Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива

          2
          129
          Златина Петкова
          Златина Петкова
          Сподели
          Златина Петкова
          Златина Петкова

          „Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива. Вие виждате, че две-три от опозиционните групи толкова арогантно плюят себе си, че на тях не им е нужно да се занимават с властта. Те се плюят едни други.“

          Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Петков посочи, че вчера на самия протест отчетливо са стоели три групи, които не се понасяли по между си и които нямало как да излъчат общото послание за необходимата промяна.

          „Имаме опозиция, която ако я затворим в една стая, ще дадем жертва в жива сила. Една опозиция, която с поведението си обяснява на обществото, че е безсилна да даде алтернатива. Имаме едни лица, които се опитват да яхнат протеста, но тези лица са в услуга на властта“, каза още гостът.

          По думите на председателя на ПП АБВ имаме такава драматургия, която не можела да ни донесе нищо друго освен отвращение.

          „Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива. Вие виждате, че две-три от опозиционните групи толкова арогантно плюят себе си, че на тях не им е нужно да се занимават с властта. Те се плюят едни други.“

          Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков, който беше гост в предаването „Делници“ с водещ Николай Колев.

          - Реклама -

          Петков посочи, че вчера на самия протест отчетливо са стоели три групи, които не се понасяли по между си и които нямало как да излъчат общото послание за необходимата промяна.

          „Имаме опозиция, която ако я затворим в една стая, ще дадем жертва в жива сила. Една опозиция, която с поведението си обяснява на обществото, че е безсилна да даде алтернатива. Имаме едни лица, които се опитват да яхнат протеста, но тези лица са в услуга на властта“, каза още гостът.

          По думите на председателя на ПП АБВ имаме такава драматургия, която не можела да ни донесе нищо друго освен отвращение.

          google-news
          Последвайте Евроком в Google News

          СВЪРЗАНИ НОВИНИ

          Общество

          Софийският съд блокира повишението на таксите за паркиране

          Десислава Димитрова -
          Административният съд – София спря поскъпването и разширението на зоните за платено паркиране в столицата. Съдът обяви за нищожно разпореждането, с което беше допуснато предварително изпълнение на решението на Столичния общински съвет за увеличаване на таксите в синя и зелена зона.
          Политика

          Диана Хусеин: Интересно ми е да видя как Пеевски ще блокира парламента

          Златина Петкова -
          "Интересно ми е да видя как Пеевски ще блокира парламента и кекава ще бъда реакцията на всички, които пък не го харесват. Нека не...
          Политика

          Юлиана Матеева: Никой не иска да чуе гледната точка на инвеститорите в Исторически парк

          Златина Петкова -
          "Никой не иска да чуе гледната точка на инвеститорите в Исторически парк. Може би е добре да се чуе и техният глас. Би било...

          2 КОМЕНТАРА

          1. Kой е тоя та се обажда от коневръза?
            Да вземе и да се скрие някъде и да си прави тихо!

          2. „Тази опозиция е неспособна да доведе до алтернатива. Вие виждате, че две-три от опозиционните групи толкова арогантно плюят себе си, че на тях не им е нужно да се занимават с властта. Те се плюят едни други.“
            Това каза председателят на ПП АБВ Румен Петков..!
            До като кажете цялата азбука ше паднем под „турско“ отново! Тюфлеци попикани!!!

          ОСТАВИ КОМЕНТАР

          Моля, въведете коментар!
          Моля, въведете името си тук

          - Реклама -
          ТОП ДНЕС
          ТОП 14 ДНИ

          Зареждане…

          Зареждане…

          - Реклама -
          - Реклама -
          - Реклама -

          ТВ "ЕВРОКОМ" - Повече от 25 години доверие, истина и обективност!

          Пишете ни: novini@eurocom.bg

          КАТЕГОРИИ

          ПОЛЕЗНИ СТРАНИЦИ

          ТЕЛЕВИЗИЯ ЕВРОКОМ

          © Изработка от logicall.bg

          Search Suggestions
              Search Suggestions