      четвъртък, 27.11.25
          Русе и Гюргево заедно срещу инсенератора на Дунав: местните парламенти казаха категорично „не“

          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова
          Дамяна Караджова

          Общинските съвети на Русе и Гюргево официално се обявиха против проекта за изграждане на инсенератор за медицински отпадъци на брега на Дунав в румънския град. Решението идва след серия от протести на граждани от двете страни на реката, които изразиха тревога за здравето си и за влиянието върху околната среда.

          Днес местният парламент в Русе прие декларация, в която категорично се противопоставя на изграждането на съоръжението толкова близо до населени места. Общинските съветници заявиха пълната си подкрепа за правото на хората на здравословна и безопасна среда за живот.

          Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО) Газ, насилие и провокации: видеа разкриват брутални действия на полицията по време на протеста (ВИДЕО)

          В декларацията се настоява държавните институции да предприемат всички необходими мерки, за да защитят интересите на жителите както на Русе, така и на Гюргево.

          Председателят на Комисията за защита на потребителите Александър Колячев коментира:

          „Ние сме против изграждането на такова съоръжение от другия край на реката, тъй като това може да застраши здравето на хората, ще има негативно действие за екологията и въздуха.“

          Той подчерта и че румънската страна настоява за изграждането на инсенератора, но според информацията съоръжението „не отговаря на определени норми и отстояния“.

          „Давайки един силен отпор, се надяваме да бъде осмислено решението и да не бъде изградено това съоръжение.“, допълни Колячев.

