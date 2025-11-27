НА ЖИВО
          Русия: Фондацията на Навални е терористична организация

          Снимка: Facebook
          Русия определи Фонда за борба с корупцията (ФБК), създаден в изгнание от съратници на покойния опозиционен лидер Алексей Навални, като „терористична организация“ – нова ескалация в репресиите срещу критиците на Кремъл.

          Решението идва на фона на продължаващия натиск върху хора и структури, свързани с Навални, дори след неговата смърт при неизяснени обстоятелства в арктически затвор през 2024 г. Почти всички значими руски опозиционни движения вече действат извън пределите на страната.

          Навални – антикорупционен активист и най-значим вътрешнополитически опонент на Владимир Путин – стана известен с масовите протести, които организира, и с десетките арести и преследване от страна на руските власти.

          Руската върховна съдебна инстанция съобщи, че ФБК, регистриран в САЩ и ръководен от бивши съратници на Навални, е класифициран като „терористична организация“, защото бил:

          „насочен към насърчаване, оправдаване и подкрепа на тероризма“.

          Тази стъпка забранява дейността на организацията на територията на Русия. ФБК и мрежата на Навални вече бяха обявени и за „екстремистки“.

          Подобни квалификации традиционно се използват от Кремъл, за да поставят извън закона политически противници, които след това са принудени да замразят дейността си или да напуснат страната.

          В отговор ФБК заяви, че:

          „истинските терористи са Владимир Путин и неговите съучастници – хората, започнали войната, убиващи цивилни и политически опоненти и хвърлящи хора в затвора.“

          Организацията определи решението като политически акт, насочен към окончателно смазване на опозицията, и предупреди, че следващи в списъка могат да бъдат независими медии и правозащитни групи.

          Амнести Интернешънъл предупреди още през октомври, когато делото беше внесено в съда, че подобен ход „може да отприщи вълна от масови репресии“.

          Съратници на Навални твърдят, че непубликувани лабораторни тестове показват, че той е бил отровен и убит в затвора – твърдение, което Москва категорично отхвърля.

