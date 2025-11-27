Русия ще отговори на САЩ за разполагането на РСМД в който и да е регион на света

Ако САЩ разположат ракетни системи със среден и малък обсег (РСМД), способни да навредят на сигурността на Русия където и да е по света, ще последва компенсаторен отговор, заяви пред ТАСС заместник-министърът на външните работи на Русия Сергей Рябков.

Той коментира неотдавнашното преместване на американската ракетна система Typhonкоято се използва за изстрелване на крилати ракети Tomahawk, наред с други неща, от авиобазата на морската пехота Ивакуни в Япония.

„Ще разгледаме и ще приложим компенсаторни военно-технически мерки, когато такива системи се появят в съответните региони, от които биха могли да застрашат нашите интереси за сигурност“, казва заместник-министърът. „Не преувеличаваме значението на преместването на определени системи, основавайки се на съображения, които могат да възникнат или да изчезнат във Вашингтон. Всъщност системата е създадена и вече е използвана в съответните учения“. Според него продължителността на присъствието на Typhon в Азиатско-Тихоокеанския регион „вече е такава, че няма причина да се говори за някакво кратко, еднократно събитие“.

„Това е проекция на сила, както я разбира Пентагонът“, заяви Рябков.