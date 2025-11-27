НА ЖИВО
      четвъртък, 27.11.25
          Война

          Руската армия влезе в Северск с атака от три посоки

          Руската армия влезе в Северск
          Руската армия влезе в Северск
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Подразделения на руските въоръжени сили са влезли в Северск, след като са прибли отбраната на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Атаката е дошла едновременно от три посоки, съобщи руският военен експерт Андрей Марочко в своя канал в Telegram.

          По думите му, върху украинските позиции близо до Северск е бил упражняван натиск едновременно от три посоки, което е довело до частичен срив на фронта, а руските подразделения са успели да пробият украинската отбрана и да влязат в града.

          Марочко отбеляза, че руските сили продължават да напредват както от северната част на града, така и по южната железопътна линия. Той също така подчерта, че настъплението продължава в самия Северск.

          Последвайте Евроком в Google News

