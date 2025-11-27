Подразделения на руската групировка войски „Юг“ са превзели село Васюковка в Донецка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

- Реклама -

Това село дълго време беше разделено на две части. По същество то е било голяма сива зона, като руската армия е била в източните покрайнини, а украинската – в западната.

Руският военен блогер Юрий Подоляка отбелязва, че след превземането на Пазино (Петровка), падането на Васюковка е било само въпрос на време.

Това разширява основата на руския „клин“, който се забива в позициите на ВСУ западно от Северск от юг. По този начин ситуацията за украинците в града става все по-сложна.