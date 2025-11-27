НА ЖИВО
      четвъртък, 27.11.25
          Война

          Руснаците превзеха Васюковка на фланга на Северск

          Васюковка
          Васюковка
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов
          Иван Христов

          Подразделения на руската групировка войски „Юг“ са превзели село Васюковка в Донецка област, съобщава Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

          Това село дълго време беше разделено на две части. По същество то е било голяма сива зона, като руската армия е била в източните покрайнини, а украинската – в западната.

          Руският военен блогер Юрий Подоляка отбелязва, че след превземането на Пазино (Петровка), падането на Васюковка е било само въпрос на време.

          Това разширява основата на руския „клин“, който се забива в позициите на ВСУ западно от Северск от юг. По този начин ситуацията за украинците в града става все по-сложна.

